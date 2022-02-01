Facebook’tan İsim Değişikliği Kararı!

Dijital çağın en popüler cihazları arasında yerini alan sanal Oculus sanal gerçeklik gözlüğü, kullanıcılarının dünyaya bakış açısını tamamen değiştirecek niteliklere sahip. Bu noktada, piyasaya sürüldüğü günden beri milyonlarca satan gözlüğün ismi artık değişiyor. Facebook’un bugün yaptığı açıklamada, Dünyaca ünlü Oculus’un isminin değişeceği duyuruldu. Oculus’un yeni adı: Meta Quest.

Oculus’un Yeni İsmi ‘Meta Quest’ Oldu!

Sanal gerçeklik gözlükleri her zaman popülerliğini koruyor olsa da, Meta’nın metaverse ile ilgili yaptığı çalışmalar, söz konusu gözlüklerin popülerliğinin zirve yapmasına yol açtı. Hatta metaverse’de gerçekleşen arsa satışları bir süre önce pek de kullanılmayan sanal gözlüklerin satılmasına olanak tanıdı. Oculus, Meta’nın bünyesinde yer alan bir sanal gerçeklik gözlüğü üreticisi olarak konumlanıyor. Özellikle Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğü ile iyi satış rakamlarına ulaşmıştı.

Bu noktada, şirket aylar öncesinden Oculus’un adında değişiklik yapmayı planladığını hatta yeni bir isim arayışı içerisinde olduğunu belirtmişti. Bugün yapılan paylaşımda, ünlü sanal gerçeklik gözlüğünün üretici adının değişmesi ile herkesi şaşırttı.

“Yeni İsim, Aynı Misyon”

Oculus’un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şirketin isminin Meta Quest olarak değiştirildiği açıklandı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: “Yeni isim, aynı misyon.” Bu paylaşımın ardından şirketin resmi Twitter hesabının kullanıcı adı “MetaQuestVR” olarak değiştirildi.

Meta isminin şirketin kalıcı ismi olarak kalacağını bizlere gösteren bu değişikliğin satışları nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ancak şu anda Oculus Quest sanal gerçeklik gözlüklerine sahip kullanıcılar için hiçbir farklılık yaşanmayacak. Yeni gözlükler artık Meta Quest adı altında kullanıcılara teslim edilecek.

Oculus Quest 2 Teknik Özellikleri Nelerdir?

Ekran Çözünürlüğü: Göz başına 1832 x 1920 Toplam 3664 x 1920.

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz.

RAM: 6 GB.

Bellek: 64 / 256 GB.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2.

Takip Teknolojisi: 6 Dof baş ve el takibi.

Bağlantı Ağı: Wifi.

Port: USB type C, 3,5mm kulaklık girişi.