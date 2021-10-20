Facebook İsim Değiştiriyor: Yeni İsmi Yöneticiler Bile Bilmiyor

Facebook isim değiştiriyor: Şirketin üst düzey yöneticileri dahi yeni isim hakkında bilgi sahibi değiller. Bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus gibi şirketleri barındıran sosyal medya devinin isim değişikliği yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

2004 yılında ABD'de kurulan sosyal medya platformu Facebook, hızla büyümüştü. Sonrasında Instagram ve WhatsApp gibi platformları satın alarak, inanılmaz bir hacme ulaşan şirket, milyarlarca dolarlık değere ulaşmayı başarmıştı. Sosyal medyayı ele geçirdikten sonra sanal gerçeklik başlığı üreticisi Oculus'u bünyesine katan Facebook, tüm bu şirketleri ise yine Facebook altında toplamıştı.

Son zamanlarda metaverse denilen sanal dünyalar üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Facebook, AB üyesi ülkelerde 10 binden fazla kişiyi istihdam edeceğini aktarmıştı. Gerçekle sanalı bir araya getiren metaverse sektörünün geleceğin teknolojisi olacağını düşünen Mark Zuckerberg, buna yönelik bir isim değişikliği düşünüyor.

Facebook İsim Değiştiriyor! Yeni İsim Ne Olacak?

28 Ekim tarihinde Connect adını verdiği bir toplantı düzenleneceği söylenen Facebook, her yıl yaptığı bu toplantılarda yeni teknolojilerini duyuruyor. Bu toplantıların 2021 versiyonunda ise yine Oculus ve onunla ilgili geliştirmeleri tanıtması planlanan şirketin, sürpriz yapacağı konuşuluyor.

The Verge isimli internet sitesi tarafından ortaya atılan iddialarda, şirketin ismini değiştireceği dile getiriliyor. Siteye göre Zuckerberg, metaverse girişimlerini destekleyecek bir isimle yeni bir çatı şirket kurmayı düşünüyor. Bütün markaları bu şirket altında toplamayı düşünen Zuckerberg, yeni bir marka ortaya çıkarmak istiyor.

2015 yılında buna benzer bir girişim Google'dan gelmişti. Onlarca farklı markaya ve şirkete sahip olan Google, tüm bu şirketleri Google altında topluyordu. Hem tekel yasaları hem de diğer sebepler yüzünden bir başka çatı şirket kurma girişimine başlayan Google, bir toplantı sırasında Alphabet markasını tanıtmış ve bunun bir çatı şirket olacağını aktarmıştı.

Halihazırda Alphabet, Google başta olmak üzere Google tarafından satın alınan tüm şirketlerin üst şirketi olarak hayatına devam ediyor. Facebook'un da buna benzer bir girişim yapacağı tahmin ediliyor.