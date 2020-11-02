Facebook'tan İşitme Cihazları Kusursuzlaştıran AR Gözlükler!

İşitme güçlüğü çeken insanların duyu yetilerini iyileştirmek için yeni yöntemler aramakta olan Facebook Reality Labs Research özellikle kafeler gibi gürültünün çok yoğun olduğu ortamlarda kullanılabilecek AR gözlükler geliştiriyor. Şirket, söz konusu gözlüklerle insanların birbirleriyle bağlantı kurmasına ve kesintisiz olarak iletişim halinde kalmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Facebook AR Gözlükler İle İşitme Kaybına Yeni Çözümler Arıyor

Kafe ve benzeri alanlar, insanların sosyalleşmek için tercih ettiği mekanların başında geliyor. İşitme kaybı olan çoğu insan, sessiz mekanlarda bire bir iletişim kurma imkanına sahip olsa bile gürültünün yoğun olduğu söz konusu mekanlarda işitme kaybının ne seviyede olduğuna bağlı olarak insanları anlamakta güçlük çekebiliyor. Facebook, bunu göz önünde bulundurarak beamforming, derin öğrenme, gürültü engelleme ve artırılmış gerçekliği nasıl birleştirebileceğinin yolunu arıyor.

Facebook Reality Labs Research'teki bilim insanları, AR gözlükler ile insanların nereye baktığı tespit edilerek kişinin istediği sesin yükseltilmesine nasıl yardımcı olunabileceğini araştırıyor. Bilim insanlarının bu projesi ile işitme kaybı olan kişinin nereye veya kime baktığını tespit edilebilir, kişinin hangi sesleri duymak istediğini, hangi sesleri duymak istemediğini anlaşılabilir ve çevredeki ses seviyelerini buna bağlı olarak azaltmak veya çoğaltılabilir.

Facebook İşitme Bilimi Laboratuvarı Araştırma Lideri Thomas Lunner, Digital Trends'e yaptığı açıklamada, işitme kaybı olan birçok kişinin işitme cihazını gürültülü bir restoran veya partide birden fazla insan arasında geçen konuşmalarda tam olarak çalışmadığından ötürü kullanmadığını dile getirdi ve sözüne şu şekilde devam etti:

"AR gözlükler için geliştirilmiş işitme araştırmamızı yürütürken yaptığımız araştırmalardan bazılarının bu sorunu çözebileceğini fark ettik. Yeni araştırmamızda ne dinlemek istediğinizi anlayan, duymak istediğiniz sesleri iyileştiren ve dikkat dağıtıcı gürültüleri azaltan bir sistem aracılığı ile artırılmış gerçeklik teknolojisinin işitme cihazlarını nasıl tamamlayabileceğini gösteriyoruz."

Lunner'a göre artırılmış gerçeklik teknolojisinin işlediği sinyal işitme cihazına gönderiliyor ve konuşmasında bahsettiği ses iyileştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleşiyor. Facebook Reality Labs'ın bilim insanlarından Michael Abrash ise Digital Trends'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AR ve VR, insanlara fayda sağlamak için muazzam bir potansiyele sahip ancak özellikle bazı fiziksel yetilere sahip olmayan insanlar için daha yüksek bir potansiyele sahip. Örneğin, AR gözlükler, bir gün görme bozukluğu olan kişilerin daha iyi görmelerine yardımcı olmak için kontrastı artırabilir ve işitme engellilere ortam sesleri ve konuşmalar hakkında görsel olarak geri bildirimler sağlayabilir."

Facebook elbette ki sosyal medya platformu ile daha çok tanınıyor ama şirketin faaliyetlerini yürüttüğü tek alan sosyal medya platformu değil. Şirket, sosyal paylaşım sitesinin çok daha fazlasıyla ilgileniyor. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Facebook özellikle AR ve VR teknolojileri ile ilgili birçok çalışma yürütüyor. Öyle ki gelecekte insanların iletişim halinde kalmasını sağlayan mükemmel teknolojilerden en az bir tanesinin bu şirket tarafından geliştirilmiş olması öngörülüyor.