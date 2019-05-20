Facebook, İsrail Merkezli Çok Sayıda Sahte Hesabı Kaldırdı

ABD’li sosyal medya devi Facebook, bazı Afrika ülkelerindeki siyasi seçimleri manipüle etme amacı taşıyan İsrail merkezli birçok sahte hesabı sildi.

Dünya çapında 2 milyarı geçkin kullanıcıya ev sahipliği yapan Faceboook, İsrailli Archimedes Group'un 800 bin dolar harcayarak Senegal, Nijerya Angola ve Tunus gibi bazı Afrika ülkelerindeki siyasi seçimleri manipüle edip yalan haber paylaştığı yüzlerce sahte hesap keşfetti.

3 milyondan fazla takipçisi olan bu hesapları topluluk kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle kaldıran sosyal medya devi, bu hesaplardan paylaşılan gönderilerin toplamda kaç kullanıcıya ulaştığını ise açıklamadı.

İsrail merkezli çok sayıda hesaptan paylaşılan mesajlar, resimler ve etkinlikler, bazı Afrika ülkelerinin özellikle cumhurbaşkanı seçimlerini ve bu ülkelerin sosyal ağlardaki bazı siyasi konuları içeren projelerini etkilemek için kasıtlı olarak dolaşıma sokulmuş.

Facebook'un Güvenlik Sorumlusu Nathaniel Gleicher, kaldırılan İsrail kaynaklı hesapların hedefinde Afrika ülkelerinin yanı sıra bazı Latin Amerika ile Güneydoğu Asya ülkelerinin de olduğunu söyledi.

Platformda bu gibi faaliyetlerine asla taviz vermediklerini belirten Gleicher, toplumları yanlış yönlendiren haber ve reklamlarla mücadele etmeye devam edeceklerini aktardı.

Özellikle toplumsal hassasiyeti yüksek olan konular hakkında üretilen yalan haberler, Facebook gibi sosyal medya platformlarında kısa zamanda viral haline gelebiliyor. Bu anlamda kötü niyetli kişilerin elinde korkunç bir silaha dönüşebilen sosyal ağlar, bilgi kirliliğinin mabedi olmuş durumda.

Facebook, Mayıs 2018’de yaptığı açıklamada, sahte haberlerin platformdaki yayılmasını önlemek adına 10’dan fazla ülkede uyguladığı üçüncü taraf haber doğrulama programını Türkiye’de teyit.org ile uygulayacağını söylemişti. Facebook’ta yayılan asılsız haberleri tespit ederek daha fazla insana erişmelerinin önüne geçecek olan teyit.org, kullanıcıların doğru haberlere ulaşmasını sağlayacak.