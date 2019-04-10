Facebook, İstanbul ve Ankara'da Geliştiricileri Bir Araya Getiriyor

Facebook Developer Circles adı verilen, yazılımcıların bir araya gelerek yeni geliştirme seçenekleri aradıkları topluluk etkinlikleri Türkiye’ye geldi. Facebook, yaptığı açıklama ile İstanbul ve Ankara’da Developers Circles programını başlattıklarını duyurdu.

Facebook, Türkiye'deki ilk iki Developer Circles'ı İstanbul ve Ankara'da hayata geçirdiğini duyurdu. Bugün itibariyle, bu iki şehirde yaşayan geliştiriciler yerel geliştirici topluluklarına katılabilecekleri, diğer geliştiricilerle işbirliği yapabilecekleri ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamda geliştirici araçlarıyla Facebook’un ürünleri hakkında bilgi sahibi olabilecekleri dile getirildi.

2017 yılında başlatılan Developers Circles programı, dünyadaki tüm geliştiricilerin bilgiye erişmelerine, bilgi paylaşımında bulunmalarına ve yerel geliştiricilerle işbirliği ve kodlama yapmalarına yardım etmeyi amaçlıyordu. Geliştiricilerin bir araya gelerek yeni fikirler üretmelerini sağlayan proje, bugüne kadar önemli bir girişim olarak gösterilmişti.

Türkiye'deki Developer Circles programı hakkında konuşan Facebook Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stratejik Geliştirici Programları Yöneticisi Walied Elamien, şunları söyledi: “Developer Circles ile hedefimiz, yerel toplulukları teknik bilgi karşılığında desteklemek... İster nasıl kod yazacağını öğrenen bir öğrenci, ister bir fikri gerçeğe dönüştürmek isteyen bir geliştirici, isterseniz en son teknoloji güncellemelerini araştıran deneyimli bir kodlayıcı olun, Developer Circles tüm geliştiricilere yardımcı olmak için tasarlandı.”

Program kapsamında, İstanbul'dan Enis Yurdatapan ve Muhammed Aziz Ulak, Ankara'dan ise Burcu Coşkun, birçok aday arasından kendi şehirlerinin Facebook Developer Circles Lideri olarak seçildiler. Bu üç kişi, yerel topluluklarına liderlik yapmaktan, çevrimdışı etkinlikler düzenlemekten ve yerel çevrimiçi Facebook topluluklarını yönetmekten sorumlu olacak. Developer Circles Türkiye Liderleri, dünyanın dört bir yanında yerel Developer Circles toplulukları kuran, geliştiren ve destekleyen diğer liderlerle bağlantı kurma şansına sahip olacak ve kendi topluluklarının programın temel misyonunu ve hedeflerini hayata geçirmesini sağlayacak.