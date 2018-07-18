Facebook İstismar Videolarını Bilerek Kaldırmıyor İddiası

İngiliz Channel 4'te yayınlanan bir belgesele göre Facebook'un, çocuk istismarı videolarını bilerek kaldırmadığı ve aynı zamanda kullanıcılardan gelen şikayetlere de kulak asmadığı iddia edildi. Konu hakkında Facebook sözcüsü açıklamalarda bulundu.

Son aylarda bir türlü başı beladan kurtulmayan Facebook, en sonunda sağlam duvara çarptı. Sosyal medya devinin onlarca istismar videosunu göz göre göre kaldırmadığı ifade edilirken bunu daha fazla kazanç sağlayabilmek adına yaptığı söylendi. Bu iddiaların ardından BBC'ye konuşan sözcü, bazı hatalar yapıldığını kabul etti.

Konu ile ilgili şirketin hatalı olabileceğini aktaran Facebook sözcüsü aynı zamanda çalışanların gerekli eğitimleri aldıklarını vurguladı. "Şirketteki söz konusu kişileri yeniden eğitime tabi tutuyoruz, bu durumu kabul etmemiz mümkün değil” şeklinde konuşan sözcü, şirket dışında kaç merkezle çalıştıkları sorusunu yanıtsız bıraktı.

"Fazla Sansür Kullanıcıları Kaçırır"

ABD'li sosyal medya devi hakkındaki belgselinde yer alan bir Facebook moderatörü "Çok fazla sansür uygulamaya başlarsan insanlar siteye olan ilgisini kaybeder. Günün sonunda amaç para kazanmak” açıklamasıyla gündeme oturmayı başardı. Bu açıklamayla Facebook'un pek çok videoyu sansürlemediği konusuna vurgu yapıldı.

Facebook tarafından gelen açıklamalarda bu tarz videoların kaldırılabileceği söyleniyorken, konu hakkında aktivist Nicci Astin de şirketi suçluyor. Astin, “Facebook’ta çocuklara şiddet uygulandığını gösteren çok video var” açıklamasını yaparak bu videoların kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

Bu durumun üzerine Facebook cephesi ise orijinal videoların sürekli sansürlendiği ancak daha sonra düzenlenip yeniden paylaşıldığını savunuyor. Bakalım şirket istismar videoları yüzünden tekrardan büyük bir zarar yaşayacak mı?