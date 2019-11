Facebook, Kameranızı Haberiniz Olmadan Kullanıyor Olabilir

Facebook ile ilgili skandallara bir yenisi daha eklenmiş gibi görünüyor. iPhone kullanıcılarını etkileyen olayda Facebook, telefon kullanıcısının haberi olmaksızın ekranın kaydırıldığı sırada kamerayı açıyor olabilir.

Twitter’da olayı paylaşan Joshua Maddux isimli kullanıcının ekran kaydında ortaya çıkardığına göre iOS’ta Facebook uygulamasını kullanırken telefonda beklenmedik bir olay gerçekleşiyor. Maddux’un paylaştığı görüntülerde, Maddux Facebook'ta haber akışını kaydırırken arka planda telefonun kamerası çalışıyor.

Maddux, uygulamada gezinirken arka planın sol kısmında kameranın çekim yaptığı görülüyor.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl