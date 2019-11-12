Facebook, Kameranızı Haberiniz Olmadan Kullanıyor Olabilir

Facebook ile ilgili skandallara bir yenisi daha eklenmiş gibi görünüyor. iPhone kullanıcılarını etkileyen olayda Facebook, telefon kullanıcısının haberi olmaksızın ekranın kaydırıldığı sırada kamerayı açıyor olabilir.

Twitter’da olayı paylaşan Joshua Maddux isimli kullanıcının ekran kaydında ortaya çıkardığına göre iOS’ta Facebook uygulamasını kullanırken telefonda beklenmedik bir olay gerçekleşiyor. Maddux’un paylaştığı görüntülerde, Maddux Facebook'ta haber akışını kaydırırken arka planda telefonun kamerası çalışıyor.

Maddux, uygulamada gezinirken arka planın sol kısmında kameranın çekim yaptığı görülüyor.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) 10 Kasım 2019

Maddux, iOS 13.2.2 kullanan cihazlarda bu durumu tespit ettiğini ancak iOS 12 olan cihazlarda ise bu hatanın bulunmadığını ifade etti. Ancak iOS 12 kullanan cihazlarda kamera kullanımını göremese de bunun kameranın kullanılmadığı anlamına gelmediğini ekledi.

Facebook uygulamasında ortaya çıkan bu açık, uygulamanın kamera kullanımına erişim verdiğiniz takdirde ortaya çıkıyor. İzin vermediyseniz Facebook kameraya ulaşmaya çalışsa da iOS buna izin vermiyor.

Bu durumun iOS’ta yer alan bir hatadan mı kaynaklandığı yoksa Facebook ile mi alakalı olduğu bilinmiyor. Ancak sebep ne olursa olsun herkesin uygulamalara verdiği izinlere, özellikle de kamera izni konusunda çok dikkatli olması gerekiyor.