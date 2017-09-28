  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Facebook, Kan Bağışı Kampanyalarını Destekleyen Yeni Özelliğini Duyurdu

Facebook, Kan Bağışı Kampanyalarını Destekleyen Yeni Özelliğini Duyurdu

Facebook Kan Bağışı Özelliği
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay Sosyal Medya

Sosyal medya devi Facebook, kan bağışı kampanyalarına destek olmak için yeni özelliğini duyurdu. Sosyal sorumluluk bilinci yüksek olan şirket, bu özelliği ilk olarak Hindistan'da kullanıma sunacak.

Facebook, 1 Ekim tarihinde Hindistan'da düzenlenecek olan Ulusal Kan Bağışı Günü'nde yeni özelliğini deneyeceğini açıkladı. Kullanıcıların sisteme kayıt olmasıyla kan bağışçısı olabileceği bu özellikle birlikte, insanlar kan bağışçısı olduğunu profillerine ekleyebilecek ve bunu arkadaşlaryla paylaşabilecek. Bundan sonraki birkaç hafta içinde ise, kan ihtiyacı olan insanlar veya kuruluşlar Facebook üzerinden kampanya düzenleyebilecekler.

Facebook Kan Bağışı Özelliği Kullanımı

Hazırlanacak olan kampanyaların coğrafi bölgelere göre hedeflenebileceğini de söylemek gerekiyor. Bağışçılar, kuruluşlar tarafından gönderilen talebi kabul ettiklerinde telefon görüşmesi veya Messenger ve Whatsapp platformları aracılığıyla iletişime geçebiliyorlar. 

Facebook Kan Bağışı Özelliği Kullanımı 2

Facebook bu özelliğin iyi bir amaca hizmet ettiğini ifade ediyor. Hindistan'da şu anda ihtiyaç duyulandan çok daha az kan bağışlanıyor ve bu özelliğin kan bağışını artırması bekleniyor. Diğer yandan özellik, Facebook'un Android uygulaması ve mobil web sitesi için kullanılabilir olacak.

Facebook'a Komşu Olmanın Bedeli Dudak Uçuklatıyor! SOSYAL MEDYA Facebook'a Komşu Olmanın Bedeli Dudak Uçuklatıyor!

Zuckerberg Şirket Hisselerini Satıyor SOSYAL MEDYA Zuckerberg Şirket Hisselerini Satıyor

Facebook Seçim Manipülasyonlarına Karşı Önlemler Alıyor SOSYAL MEDYA Facebook Seçim Manipülasyonlarına Karşı Önlemler Alıyor

ETİKETLER: facebook kan bağışı

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GTA San Andreas 100% Save GTA San Andreas 100% Save
GTA San Andreas 100% Save Bu yama ile Grand Theft Auto San Andreas görevleri 0 bitmiş duruma gelmektedir. ÜCRETSİZ
VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC Media Player açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak dağıtılan gelişmiş bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
GTA San Andreas SA-MP GTA San Andreas SA-MP
GTA San Andreas SA-MP Grand Theft Auto San Andreas oyununu online olarak oynamanıza olanak sağlayan multiplayer eklentisidir. ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Media Player Windows Media Player
Windows Media Player Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda. ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK)
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK), Facebook arkadaşlarınızla çok daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde mesajlaşmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Gta -San Andreas Türkçe Yama 2.50 Gta -San Andreas Türkçe Yama 2.50
Gta -San Andreas Türkçe Yama 2.50 Gta'nın Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
Spider Man 2 Spider Man 2
Spider Man 2 Spiderman'ın ikinci filminin oyunu... DENEME SÜRÜMÜ

YORUMLAR