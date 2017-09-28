Facebook, Kan Bağışı Kampanyalarını Destekleyen Yeni Özelliğini Duyurdu

Sosyal medya devi Facebook, kan bağışı kampanyalarına destek olmak için yeni özelliğini duyurdu. Sosyal sorumluluk bilinci yüksek olan şirket, bu özelliği ilk olarak Hindistan'da kullanıma sunacak.

Facebook, 1 Ekim tarihinde Hindistan'da düzenlenecek olan Ulusal Kan Bağışı Günü'nde yeni özelliğini deneyeceğini açıkladı. Kullanıcıların sisteme kayıt olmasıyla kan bağışçısı olabileceği bu özellikle birlikte, insanlar kan bağışçısı olduğunu profillerine ekleyebilecek ve bunu arkadaşlaryla paylaşabilecek. Bundan sonraki birkaç hafta içinde ise, kan ihtiyacı olan insanlar veya kuruluşlar Facebook üzerinden kampanya düzenleyebilecekler.

Hazırlanacak olan kampanyaların coğrafi bölgelere göre hedeflenebileceğini de söylemek gerekiyor. Bağışçılar, kuruluşlar tarafından gönderilen talebi kabul ettiklerinde telefon görüşmesi veya Messenger ve Whatsapp platformları aracılığıyla iletişime geçebiliyorlar.

Facebook bu özelliğin iyi bir amaca hizmet ettiğini ifade ediyor. Hindistan'da şu anda ihtiyaç duyulandan çok daha az kan bağışlanıyor ve bu özelliğin kan bağışını artırması bekleniyor. Diğer yandan özellik, Facebook'un Android uygulaması ve mobil web sitesi için kullanılabilir olacak.