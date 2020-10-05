Facebook, WhatsApp, Instagram Kapanıyor Mu?

Sosyal medya devi Facebook'un yeni sosyal medya yasası kapsamında Türkiye'de temsilci atamama kararı aldığı iddia ediliyor. Facebook temsilci atamaz ise kapanacak mı? İşte merak edilen detaylar.

Facebook Kapanacak Mı?

Sosyal medya yasası 1 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal medya yasası kapsamında temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak.

Araştırmacı Yaman Akdeniz resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Facebook, yeni Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı." cümlelerine yer verdi. Şu anda bu iddia hakkında Facebook tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Hali hazırda Instagram ve WhatsApp da Facebook'un çatısı altında bulunuyor. Facebook temsilci atamaz ise Instagram ve WhatsApp için de yaptırımlar yapılabilir.

Facebook, yeni Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı. Tıpış tıpış gelecekler diyenlere duyurulur. https://t.co/HPGbkf9p7r — Yaman Akdeniz (@cyberrights) October 5, 2020

Facebook Temsilci Atamazsa Ne Olacak?

Temsilci bildirilmez ise BTK tarafından bildirimde bulunulacak. 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde de sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek. İkinci para cezası tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!