Facebook Kendi Çiplerini Tasarlamakta Kararlı

Sosyal medya devi Facebook'un kendi çiplerini geliştirme konusunda istekli olduğu yönündeki iddialar bir süredir ortalıktaydı. Facebook’tan bu iddiaları doğrular nitelikte bir başka adım daha attı. Bloomberg'in belirttiğine göre Facebook, daha önce Google'ın mühendislik bölümünde yöneticilik yapmış olan Shahriar Rabii'yi işe aldı.

Facebook yakın zaman önce kendi platformları ve donanımları için özel çipler tasarlayabilmek adına bir ekip kurmaya başlamıştı. Şirket şimdi de çipler konusunda oldukça tecrübeli olan eski Google çalışanı Shahriar Rabii’yi işe alarak önemli bir adım daha attı. Shahriar Rabii’nin Facebook’ta çip tasarım ekibinin lideri ve aynı zamanda başkan yardımcısı olacağı açıklandı.

Shahriar Rabii’nin geçmişte Google’daki çalışmalarına bakıldığında oldukça önemli projerlerde yer aldığı görülüyor. Rabii, “Google Pixel” akıllı telefonlarındaki görsel çekirdek çiplerini geliştiren ekibe liderlik etmişti. Rabii ayrıca, “Titan” adıyla bilinen server güvenlik çiplerinin geliştirilmesinde de görev almıştı.

Facebook’un akıllı telefonlar için çipler üretmesi beklenmiyor ancak şirket farklı platformlar ve donanımlar için çeşitli çipler üretmeyi hedefliyor. Facebook’un sahip olduğu önemli platformlardan birisi de, 2014 yılında 2 milyar dolara bünyesine kattığı “Oculus” isimli sanal gerçeklik teknolojileri geliştiren firma. Oculus’un daha önce piyasaya sürdüğü “Oculus Go” ürünlerinde Qualcomm'un çipleri kullanılmıştı. Gelecekteki Oculus ürünlerinde ise Facebook’un artık kendi çiplerini kullanması oldukça yüksek bir ihtimal. Bloomberg’e göre bunların yanısıra Facebook, çeşitli donanım parçalarında kullanılmak üzere güçlü bir çip geliştirmek istiyor. Şirketin bu yeni çipleri, geliştirmekte olduğu söylenen akıllı hoparlörlerde kullanabileceği belirtiliyor.

Facebook, sosyal medya platformundaki nefret söylemlerini, istenmeyen içerikleri ve sahte hesapları tespit edebilmek amacıyla, her gün devasa miktarda veriyi işlemek durumunda kalıyor ve çeşitli yapay zeka algoritmalarını kullanıyor. Tüm bu işlemler için ise Nvidia destekli GPU server’ları ve Nvidia işlemcileri kullanılıyor. Facebook ileride kendi geliştireceği çipler sayesinde tüm bu işlemleri çok daha verimli ve daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştirebilir.

Facebook’un kendi çiplerini üretmek istemesi aslında gayet anlaşılabilir bir adım. Çünkü günümüzde artık pek çok teknoloji devi, Intel ve Qualcomm gibi çip geliştiricilerine bağlı kalmak yerine kendi çiplerini üretme yolunda adımlar atmaya başladı. Örneğin Apple, uzun zamandır kendi cihazları için kendi özel çiplerini üretiyor. Yakın zaman önce Amazon da kendi akıllı hoparlörleri için kendi çiplerini üreteceğini duyurmuştu.