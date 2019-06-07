Facebook, Kendi Kripto Para Birimini Bu Ay Tanıtabilir

ABD’li sosyal medya devi Facebook, uzun zamandır üzerinde çalıştığı kripto para birimini bu ayın sonunda duyurabilir.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında bir blockchain bölümü kuran Facebook, Messenger ekibini yöneten David Marcus da dahil olmak üzere bir dizi şirket yöneticisini projeye kaydırmıştı. Bu da, sosyal medya devinin platformunda kullanılmak üzere kendi dijital para birimini geliştirebileceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

Konuya ilişkin bazı raporlar, Facebook’un gerçekten de müşterilerin WhatsApp ve Facebook Messenger aracılığıyla kripto para birimlerini depolayabileceklerini, alım-satım yapabileceklerini ve döviz bozdurabilecekleri GlobalCoin adında kendi kripto para birimini oluşturduğu yönündeydi.

Ayrıca bazı raporlar, şirketin kullanıcıların kripto para birimlerini şahsen satın alabilecekleri ATM'lere benzer fiziksel makineler piyasaya sürmeyi planladığını da ortaya koydu.

Facebook’un geliştirdiği dijital para birimi, platformdaki 2 milyar kullanıcının çeşitli ürünler için ödeme yapmasını ve ülkeler arasında çok daha düşük bir bedelle hatta ücretsiz olarak Exchange yapabilmesi için çok daha kolay bir yol sunabilir.

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi geçtiğimiz ay yayınladığı raporunda, Facebook’un kripto para girişimi için birçok finans firması ile görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.

Girişimin “Project Libra” olarak isimlendirildiğini belirten gazete, Facebook’un kullanıcıların platformda ve internette kolayca kullanabilecekleri bir dijital para geliştirerek, bu deneyimi yaşamlarına tam anlamıyla entegre etmek istediğini yazmıştı.