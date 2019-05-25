Facebook Kendi Kripto Parasını Çıkarmaya Çok Yakın!

Bir süredir Blockchain ve kripto para teknolojilerine odaklanan Facebook, çalışmalarının sonuna gelmiş gibi görünüyor. Sosyal medya devinin, yeni dijital ödeme sistemini ve kripto para birimi GlobalCoin’i önümüzdeki yıl kullanıma sunmayı planladığı belirtiliyor.

BBC’ye göre, Facebook son dönemde çalışmalarını hızlandırdı ve kripto para projesinin sonuna yaklaştı.

Facebook’un GlobalCoin adını verdiği bir kripto para birimi ve bir dijital ödeme sistemi geliştirdiği ifade ediliyor. Bu ödeme sistemi ve para biriminin, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10’dan fazla ülkede kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Testler Yıl Sonunda Başlıyor

Facebook, çeşitli para transfer firmalarıyla ve ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle mevzuata ilişkin ve operasyonel konularda görüşmeler gerçekleştirdi. Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg de, şirketin kripto para projesinin fırsatlarını ve risklerini müzakere etmek için geçtiğimiz ay İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Sosyal medya devinin, kripto para projesinin testlerini bu yılın sonunda başlatmayı planladığı söyleniyor.