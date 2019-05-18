Facebook Kendi Kripto Parasını İsviçre’de Geliştiriyor Olabilir

Facebook kendi sanal parasını oluşturmaya biraz daha yaklaşmış olabilir. Sosyal medya devinin, Bitcoin gibi kripto para birimlerini destekleyen teknolojiye, Blockchain’e ve ödemelere odaklanmak üzere İsviçre’de bir şirket kurduğu söyleniyor.

İsviçreli yayın şirketi Handelszeitung’a göre, Facebook’un bir kripto parası bir ABD dolarına bağlı olacak. Bu sayede Bitcoin’in 2017 yılında yaşadığı büyük düşüş gibi ani değişimlerle karşılaşmayarak daha sabit bir değerde kalabilecek.

Handelszeitung ayrıca, Facebook’un Cenevre’de birkaç hafta önce Libra Network’ü kurduğunu ve Libra’nın, sosyal ağın dijital para birimi için dahili proje adı olduğunu belirtti. Haberde, bu İsviçreli şirketin sahibinin Facebook Global Holdings II olduğu ve şirketin ödemeler, Blockchain, analiz, büyük veri ve kimlik yönetimi gibi para birimiyle ilgili işlevler için yazılım ve donanım geliştirmeye odaklanacağı bildirildi.

Facebook konu hakkında konuşmayı reddetti ancak Şubat ayında The New York Times’ta yer alan bir haberde Facebook’un, sosyal ağda ve WhatsApp mesajlaşma servisinde kullanılmak üzere bir sanal para birimi üzerinde çalışan 50 kişilik bir ekip oluşturduğundan bahsedildi.

Facebook kendi para birimiyle ilgili planları hakkında açıklama yapmadı ancak Blockchain Sistemleri üzerinde çalıştığını doğruladı: "Diğer birçok şirket gibi, Facebook da Blockchain teknolojisinin gücünden yararlanmanın yollarını araştırıyor. Bu yeni küçük ekip birçok farklı uygulamayı araştırıyor."

Blockchain, kayıt işlemlerini gerçekleştiren ve bunları yapan bir veri bloğu kümesi oluşturan bir şifreleme teknolojisidir. Merkezi olmayan bu veriler hiçbir taraf tarafından kontrol edilmez.