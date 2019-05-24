Facebook Kendi Kripto Parasını Oluşturmak İçin Winklevoss Kardeşlerle Görüştü

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook’un, kendi kripto parasını oluşturmak adına bir süredir çalışmalar yaptığı biliniyordu. Şimdilerde ise, Facebook’un bu amaçla Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerle görüştüğü ve fikir aldığı iddia edildi.

The Financial Times kaynaklı habere göre Facebook, Winklevoss kardeşlerin yanı sıra, piyasanın en büyük kripto para birimi borsalarından Coinbase ve Gemini ile, ticaret şirketleri DRW ve Jump ile de görüştü.

Bazı kaynaklara göre, Facebook’un kripto para projesi 2018 yılında başlatıldı. Proje kapsamında, likit, ticareti yapılabilen ve dolar fiyatına sabitlenen bir dijital para oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor. Facebook’un kripto para biriminin, sosyal medya kullanıcılarının alışveriş ve para gönderme işlemlerinde kullanılacağı söyleniyor. Ayrıca Facebook’un, kripto para biriminin sosyal medya üzerindeki ödemelerden 'daha büyük' bir varlık olmasını da hedeflediği iddia ediliyor.

Davalık Olmuşlardı

Kripto para borsası Gemini'nin kurucusu olan Winklevoss kardeşler, Facebook platformunun kendi fikirleri olduğunu iddia ederek Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’e dava açmıştı. Taraflar 2008 yılında anlaşma sağlamış ve mahkeme, Facebook'un Winklevoss kardeşlere 20 milyon dolar nakit ödeme yapmasına ve 45 milyon dolar değerinde Facebook hissesi vermesine karar vermişti.

Facebook’un kripto parası hakkında görüşme yaptıkları yönündeki iddialar hakkında ise, taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.