Facebook Kesenin Ağzını Açtı! Sesinize Para Ödeyecek

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Facebook, para dağıtmaya başlıyor! Şirket, pronunciations (telaffuz) programını başlattı.

Facebook Para Dağıtacak!

Facebook kendi sesli asistanını geliştirmek için kullanıcılarının ses kayıtlarını toplamaya başlıyor. "Hey Portal" demeniz ve 10 arkadaşınızın ismini söylemeniz dahilinde Facebook size 5 dolara kadar ödeme yapacak. Ödeme yapılmadan ses kayıtlarının inceleneceği uygun görülen kişilere ödemelerin gerçekleştirileceği söylendi.

Facebook her 10 seslendirme için 200 puan kazanılacağını 1.000'a ulaşanlara 5 dolar verileceği duyuruldu. Kimi kullanıcılar yeni programını çok sevdiklerini belirtirken kimileri ise ücretin az olduğunu savunmakta.

Ödemelerin PayPal üzerinden yapılacağı ve programa sadece 75'in üzerinde Facebook arkadaşı olan 18 yaşından büyük ABD kullanıcılarının katılabileceği açıklandı. Programın ilerleyen günlerde daha genişleyeceğini belirten şirket, Türkiye'nin bu programa dahil edilip edilmeyeceği hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Sizler Facebook'un sesli asistanını geliştirmek için para dağıtması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook yakın zamanda sesli asistanını piyasaya sürer mi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölmünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!