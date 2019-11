Facebook, Kimliğinizi Doğrulamak için Yüzünüzü İsteyecek

Bir dönemin en popüler sosyal medya uygulaması olan Facebook, yeni bir özellik ile karşımıza çıktı. Facebook, kullanıcılarının bot mu yoksa gerçek mi olup olmadığını anlamak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Sosyal medyada pek çok sahte, bot hesap bulunmakta. Bu hesapların tespit edilmesi oldukça zor. Facebook da bundan dolayı yepyeni bir özellik geliştiriyor. Facebook'un üzerinde çalıştığı yeni özelliği, uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Jane Manchun Wong tespit etti. Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Facebook'un yeni özelliğini açıkladı.

Facebook çok yakında sizden yüzünüzü taratmanızı isteyecek. Yüzünüzü istenen bir biçimde taradığınızda hesabınız kapatılmayacak ve sizin gerçek bir kişi olduğunuz doğrulanacak. Facebok yaptığı açıklamada yüz verilerinin sadece doğrulama amacı ile kullanılacağını açıkladı. Yüz verileri kesinlikle üçüncü taraflar ile paylaşılmayacak.

Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG