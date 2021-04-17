Facebook, Kimlik Avı Dolandırıcılığına Savaş Açtı

Facebook daha fazla kullanıcısının kimlik avı dolandırıcılığı mağduru olmasını engellemek için Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerini taklit eden siteler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Facebook, Kimlik Avı Dolandırıcılığını Bitirmeye Çalışıyor

Facebook, sosyal medya kullanıcılarının bilgilerini ele geçirmeye çalışan ve dünya çapındaki itibarına zarar verme potansiyeli taşıyan web sitelerine karşı yasal işlemleri başlattı. Kötü niyetli kişilerin şirketini ve markasını kötü göstermesini engellemek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan şirket, attığı son adım ile Facebook ve Instagram gibi platformları taklit eden sitelerin sonunu getireceğinin sinyalini yaktı.

Facebook'un öncelikli hedefinin insanları Facebook'a oldukça benzeyen bir alan adı ile kandıran web sitelerinin önüne geçmek olduğu biliniyor. Bu yöntem aynı zamanda siber suçluların kullandığı yöntemlerin başında geliyor. Bilgilerinizi bu şekilde ele geçiren kişiler, kullanıcı adınıza, kimlik bilgilerinize, sosyal medya hesaplarınızın şifresine, kredi kartı bilgilerinize ve çok daha fazlasına erişme şansı elde ediyor.

Bu gibi sitelerin farkında olan Facebook'un bu sitelerin sonunu getirmeye yönelik çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Şirket, bu tip dolandırıcıları bitirmek için sık sık siber suçlara karıştığı bilinen bir şirkete karşı dava açtı. Ortaya atılan iddiaya göre bu şirket Facebook'un, WhatsApp'ın ve Instagram'ın aynısına çok yakın alan adlarını alarak onları taklit etme amacı güttü.

Facebook, insanları bu tür yöntemlerle kandırarak kişisel bilgilere erişmeye çalıştığını iddia ettiği şirketle ilgili kullanıcılarını da uyardı. Şirket Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların alan adına benzer bir alan adı ile e-posta alabileceğinizi ve bu nedenle size gelen e-postaları çok dikkatli bir şekilde incelemeniz gerektiğini söyledi.

Kimlik Avı Dolandırıcılığından Korunmak İçin Neler Yapılmalı?