TikTok’a Yeni Rakip: Facebook Kısa Videolar Özelliğini Test Ediyor!

Dünyanın en büyük kullanıcı topluluğuna sahip Facebook’un 26 saniye uzunluğunda bir video formatını uygulama arayüzüne eklemek için test etmeye başladığı ortaya çıktı. TikTok’a rakip olacak Facebook kısa videolar özelliği hakkında bütün ayrıntılar haberimizde.

Facebook Kısa Videolar Nedir, Ne İşe Yarar?

Gönderi paylaşma bölümünün altında yer alan canlı yayın başlatma ve fotoğraf ekleme butonunun hemen yanında görünmeye başlayan buton, sosyal medya platformlarını sık kullanan kişilerin de tahmin edebileceği üzere TikTok’tan ilham almış gibi görünüyor. Bu butonun amacı, kullanıcıların maksimum 26 saniyelik videolar yayımlamasına olanak sunmaktır.

Facebook’a eklenen buton, içerik oluşturucularına hitap ettiği kitlelere daha kısa bir süre içerisinde onlara normal içeriklere göre daha çok hitap edebilecek videolar oluşturmalarına olanak tanımak için geliştirilmiş gibi görünüyor. Video içerik tüketim anlayışının giderek kısa süreli videolara bürünmesi ile sosyal medya devinin alacağı yeni özellik birçok sosyal medya kullanıcısı için mükemmel bir özellik gibi duruyor.

Kısa süreli videolar daha öncesinde Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram’a getirilmişti. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu olan Instagram’ın kullanıcıları, Instagram Reels olarak adlandırılan bu özellikle birlikte TikTok’ta olduğu gibi kısa ve değişik içerikli videolar oluşturmaya başlamıştı. Instagram kullanıcılara tıpkı TikTok’un yaptığı gibi bir dizi yararlı araç sağlamıştı.

Instagram, platforma eklediği ilgi çekici özelliği hikayelerin bulunduğu bölümle birleştirme yoluna gitmişti. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin sırası ile yapması gerekenler ilk olarak Instagram uygulamasını açmak, ekranı sola kaydırmak ve hikayelerin altında yer alan seçenekler içerisinden “Reels” seçeneğini seçmekti. Reels seçildikten sonra kullanıcılar ekranın sol kısmında kalan ses, video hızı, efekt ve zamanlama gibi birbirinden farklı seçenekleri kullanarak videolarını istediği biçime getirebiliyordu.

Facebook’un stratejisinde görünüşe göre şu an sahip olduğu milyarlarca kullanıcısını elinde tutmak için trende göre hareket etmek yer alıyor. Sosyal medyanın trendlerinde ise kısa süreli videolar bulunuyor. Kısa süreli videolar özellikle Vine döneminde başlamış ve bu popülarite daha sonra TikTok’un eline geçmişti. TikTok’un zirvede tek kalmasını engellemek isteyen Facebook ise sahip olduğu bütün hizmetlerde TikTok’la rekabete girmeye devam ediyor.

Facebook Kısa Videolar Ne Zaman Gelecek?

Gönderi paylaşma kısmına eklenen yeni seçenek şu an tüm cihazlar için mevcut değil çünkü Facebook özelliği kademeli olarak kullanıma sunuyor ve özellikte yer alan olası hataları tespit edip düzeltiyor. Özelliğin dünya genelinde ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bir soru işareti olsa da sosyal medya uzmanlarına göre özellik 2021’nin ortalarına doğru platforma eklenebilir.