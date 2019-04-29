Facebook, Kişilik Testlerini Engelleme Kararı Aldı

Facebook platformunun neredeyse tamamında bulunan kişilik testleri, artık yasaklar listesinde yer alıyor. Cambridge Analytica skandalı nedeniyle başı uzun bir süredir dertte olan Facebook, güvenilir olduğunu ispatlamak için bu tarz yöntemleri deniyor.

Facebook kişilik testleri genellikle, Facebook kullanıcıları hakkında en fazla bilgi alınabilen bölümlerden birisi. Sizlerin alışveriş eğilimlerinizden siyasi tercihlerinize kadar hemen hemen her şey bu kişilik testleri ile ortaya çıkabiliyor. Bunun farkında olan Facebook, kişilik testlerini gözüne kestirdi ve neredeyse hepsini kendi platformundan atmak istiyor.

Facebook kişilik testleri sizin hakkınızdaki her şeyi ortaya döküyor

Kurumsal işlerde çalışanlar bilirler ki, bazı Facebook anketleri dışarıda yapılan anketlerden çok daha fazla bilgi edinmeyi sağlar. Facebook üzerinden sizin zeka seviyenizi ölçen bazı testler bile esas olarak veri çalma amaçlıdır.

Facebook üzerinden kişilik testleri yapmak istiyorsanız, platformun resmi adresine istekte bulunmanız gerekiyor. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, sizin kişilik testlerini yapma konusunda izninizi, eğer uygunsa verebiliyor.

Her ne kadar Facebook, bu tarz önlemlerin Cambridge Analytica skandalından dolayı alındığını söylemese bile, durumun bundan ibaret olduğu çok açık. Sizce Facebook, güvenilirliğini bu tarz yasaklarla sağlayabilecek mi?