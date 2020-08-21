Facebook'un Klasik Arayüzü Kullanımdan Kaldırılıyor

Mark Zuckerberg'in Facebook'un yeni tasarımını gözler önüne sermesinden bu yana yaklaşık bir yıl gibi bir süre geçti. Bir süredir varsayılan olarak ayarlanan yeni tasarım, kullanıcılar istediğinde eski 'klasik arayüz' ile değiştirilebiliyordu. Eğer yeni arayüzden pek memnun değilseniz bazı kötü haberlerimiz var: Facebook'un klasik arayüzü yakın bir zamanda ömrünün sonuna gelmiş olacak.

Facebook'un Klasik Arayüzü Ne Zaman Kapanacak?

Facebook kullanıcılara gönderdiği yeni bir bildirimle birlikte klasik arayüzün önümüzdeki ay itibarıyla kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Yani klasik arayüzü kullanmaya devam ediyorsanız eylül ayından itibaren yeni tasarıma geçiş yapmak zorunda olacaksınız.

Bu, her durumda kötü bir haber sayılmaz. Öte taraftan pek çok kullanıcı mobil görünüm odaklı olarak tasarlanmış yeni tasarım yerine klasik tasarımı kullanmak istediğinden alışmanın bir miktar vakit alacağı söylenebilir. Geçiş için net bir tarih belirtilmemiş olsa da 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren değişim görmeyi bekleyebiliriz.

Peki siz Facebook'un yeni arayüzü hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni arayüzü mü yoksa klasik arayüzü mü kullanmayı tercih edersiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.