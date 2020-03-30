Facebook Koronavirüs Bilgi Merkezi Türkçeleşti

Facebook, birçok devletin resmi kurumlarının ve önemli bilim merkezlerinin paylaştığı verileri yayınladığı Koronavirüs Bilgi Merkezi isimli sayfasına Türkçe dil desteği getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye'den de kurumların yer aldığı merkez, doğru bilgilerin yayılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, T.C. Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok yerel ve küresel sağlık kuruluşunun COVID-19 ile ilgili paylaştığı en güncel bilgilerin ve kaynakların yer aldığı “Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi”ni Türkçe olarak hayata geçirdiğini duyurdu. Merkez, aynı zamanda bireylerin sağlıklı kalmaları, ailelerini ve topluluklarını desteklemeleri için alabilecekleri önlemleri de paylaşıyordu.

Merkezin en üstünde yer alan ana istatistikler ve hem küresel, hem de bölgesel haber başlıkları günlük olarak güncellenecek. Kullanıcılar, sağlık kuruluşlarının paylaştıkları son güncellemelerle ilgili bildirim almak ve bunları haber kaynaklarında görebilmek için merkezi takip edebilecek.

İnsanları korumak ve bilgilendirmek adına COVID-19 ile ilgili güvenilir bilgileri desteklemeyi en büyük öncelikleri haline getirdiklerini dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle konuştu: “COVID-19 salgınının dünyanın dört bir yanındaki etkilerini görmeye devam ettiğimiz bu dönemde, insanların güvenilir sağlık kuruluşlarının paylaştığı doğru ve resmi bilgilere erişmelerini sağlamayı en önemli önceliğimiz ve odağımız haline getirdik. Bu doğrultuda, aralarında T.C. Sağlık Bakanlığı da olmak üzere birçok yerel ve küresel sağlık kuruluşu ile işbirliği yaparak Türkiye’deki kullanıcılarımızın haber kaynaklarında görebilecekleri ve Türkçe olarak erişebilecekleri Koronavirüs Bilgi Merkezi’ni hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi önemli sağlık kuruluşlarından gelen güvenilir bilgilere ülkemizde servislerimizi kullanan herkesin en hızlı şekilde erişebilmesi adına gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.”