Facebook, Kötü Amaçlı Uzantı Geliştiricisine Dava Açtı: Sakın İndirmeyin!

Facebook, kötü amaçlı uzantı geliştiren şirkete dava açtı. Ortaya atılan iddiaya göre “Oink and Stuff” isimli şirketin geliştirdiği 4 adet uzantı, kullanıcıların verilerini topluyor. Casus yazılım içerdiği iddia edilen uzantılardan iki tanesi şu anda Chrome uygulama mağazası üzerinden indirilebilir durumda. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Facebook’un Dava Açtığı Şirketin Kötü Amaçlı Uzantıları Neler?

Kullanıcı verilerini topladığına dair olaylar ile sık sık gündeme gelen sosyal medya şirketi Facebook, popüler web tarayıcısı Google Chrome için uzantı geliştiren bir şirkete dava açtı. Ortaya atılan iddiaya göre “Oink and Stuff” isimli bir şirketin geliştirdiği dört uzantı kullanıcıların verilerini topluyor. Sosyal medya şirketi tarafından konu ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

31 Mart 2020 itibarıyla 2.6 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşan popüler sosyal medya şirketi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Facebook web sitesini ziyaret edildiğinde Oink and Stuff tarafından geliştirilen bazı uzantıların kullanıcıların cinsiyetini, ilişki durumunu, yaşını ve hesabıyla ilgili diğer bilgileri topladığı belirtildi. Bu durum, Facebook’un hizmet şartlarını ve Portekiz veri koruma yasasını ihlal ediyor. Bu sebepten ötürü Portekiz’de Facebook tarafından söz konusu firmaya dava açıldı.

Sosyal ağ şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre “Blue Messenger”, “Emoji Keyboard”, “Green Messenger” ve “Web for Instagram Plus DM” olmak üzere dört adet eklenti kötü amaçlı yazılım içeriyor. Bu eklentilerden Blue Messenger ve Web for Instagram Plus DM eklentileri Google Chrome mağazasından kaldırıldı. Green Messenger ile Emoji Keyboard eklentileri ise şu anda Chrome mağazası üzerinden indirilebiliyor.

Eklentilerin hala kullanıcı verilerini toplayıp toplamadığı belli değil. Şu anda mağazada indirilebilir durumda olan Green Messenger en son 9 Aralık 2020 tarihinde güncellenirken Emoji Keyboard ise 5 Temmuz 2020 tarihinde güncelleme aldı. Google Chrome web tarayıcınızda şirket tarafından belirtilen eklentilere sahipseniz kesinlikle silmeniz gerekiyor çünkü iddiaya göre bu eklentiler arka planda haberiniz olmadan verilerinizi topluyor.

Chrome Uzantıları Nasıl Silinir?

Google Chrome web tarayıcısında yüklü olan bir uzantıyı silmek için ilk olarak ekranın sağ üst köşesinde yer alan yapboz simgesine tıklayın. Bu işlemin ardından tarayıcınızda yüklü olan uzantılar görüntülenecektir. Silmek istediğiniz uzantının karşısında yer alan dikey üç nokta simgesine tıklayın ve hemen ardından “Chrome’dan kaldır” seçeneğini seçin.