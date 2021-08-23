Facebook Kripto Cüzdanı Novi İçin Yeşil Işık Yaktı

Facebook, kripto cüzdanı Novi'nin çıkacağını resmi olarak doğruladı. Sosyal medya devi, cuma günü yapmış olduğu bir açıklamada Novi Digital Wallet ile yakın bir zamanda kripto para dünyasına adım atacağını açıkladı.

Facebook Finansal Hizmetler Müdürü David Marcus, konu ile ilgili açıklamasında değişimin çok geciktiğine ancak bunun önünde sonunda gerçekleşeceğine vurgu yaptı.

Facebook Kripto Cüzdanı Novi Ne Zaman Tanıtılacak?

Şirket, cuma günü yaptığı açıklamada Novi Digital Wallet'in yakın bir zamanda tanıtılacağını ve cüzdanın Diem Blockchain sistemine bağlanacağını duyurdu. Facebook Finansal Hizmetler Müdürü ve Diem'in yönetim kurulu üyesi olan David Marcus, nakit temelli para alışverişinin 1,7 milyar insan için yetersiz olduğunu ve sürecin son derece yavaş işlemesine neden olduğunu ifade etti.

Marcus, "Değişim çok gecikti ama önünde sonunda gerçekleşecek. Novi piyasaya çıkmak için hazır. Daha ucuz, daha erişilebilir bir ödeme yöntemi sunmayı geciktirmenin mantıklı olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Diem programının başlangıçta 2021 yılının ilk yarısında başlatılması planlanmıştı fakat Facebook'un sürekli olarak denetim altında olmasından ötürü ertelenmişti. Orijinal adı Libra olan Diem'in dijital cüzdana eklenen parayı dijital para birimine dönüştürdüğü ve dünyanın başka bir noktasına aktarmayı kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Sosyal medya devi şimdiden 55 para biriminde 100 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi.

Yaygın kripto para söylentilerini çürütmek isteyen Marcus, "Dijital varlıkların anonim olduğu yanlış bir düşüncedir" dedi ve doğru bir şekilde oluşturulup yapılandırılan paralar ve cüzdanları işaret etti. Marcus'a göre şirket, kullanıcıların ve denetleyicilerin her türlü endişesini ele alarak ilerliyor. Bu, düzenleyici ve denetleyici kurumların Facebook'un yeni hizmeti ile ilgili herhangi bir endişe duymayacağı anlamına geliyor.

Kripto Para Yasasının Taslağı Hazırlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen aylarda kripto varlıklar için yasal çerçeve oluşturacak bir tasarı taslağının hazır olduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, kripto tasarısının bir sonraki yasama yılının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) önerileceğini açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurumu gözetiminde yapılacak olan düzenleme kapsamında kripto varlık şirketlerinden bazı şartlara uyması istenecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise kripto sektörü oyuncularını denetleyecek. BDDK, tüketici ve piyasa bütünlüğünü koruyacak mekanizmalar kuracak. Yeni yasal çerçevede kripto şirketlerine güvenlik izni ve teminat gibi çok sayıda koruyucu tedbir alınacak.