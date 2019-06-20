Facebook, Kripto Para Basmak için Görüşmelere Başladı

Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Facebook’un Merkez Bankası ile kendi dijital parasını basma planları yaptığı konusunda görüştüğünü açıkladı.

Facebook, Kripto Para Basmak için FED ile Görüştü

Powell açıklamasında Facebook’un Libra adını verdiği kripto parasını basma fikriyle ilgili Amerikan Merkez Bankası yetkilileri ile bir araya geldiğini söyledi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell, bu konuyla ilgili hem potansiyel riskler hem de potansiyel faydalar olduğunu belirterek, Merkez Bankası’nın finansal teknoloji ile ilgili çok sayıda finansal sektör ile görüştüğünü söyledi.

Powell, Libra kripto para biriminin Merkez Bankası’nın para politikalarını idare etmesini engelleyip engellemeyeceği sorusuna ise dijital paraların, para politikalarına etkilerini konuşmak için çok erken olduğunu ve bu tür para birimlerinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu dile getirdi.

Facebook hafta başında yaptığı açıklamada; Visa, Master Card, PayPal, eBay, Lyft ve Uber gibi teknoloji ve ödeme şirketlerinin ortaklığında Libra'yı gelecek yılın ilk yarısında tanıtacaklarını söylemişti.

Sizler Facebook'un kripto para basma fikri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook'un tanıttığı kripto para birimi tutar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!