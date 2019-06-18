Facebook, Kripto Para Birimi Libra ve Dijital Cüzdan Calibra'yı Duyurdu

Sosyal medya devi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’yı tanıttı. Messenger, WhatsApp uygulaması üzerinden kripto para alım - satımı çok yakında mümkün olacak.

WhatsApp ve Messenger'da Kullanılabilecek

Facebook’un kendi kripto para birimini piyasaya sürme hazırlıkları içerisinde olduğunu ve aralarında Visa, Mastercard, Uber, PayPal’ın da bulunduğu büyük birçok şirketle birlikte çalıştığını öğrenmiştik. Bugün de kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra hakkında tüm detaylar paylaşıldı. 2020 yılında pazara sunulması planlanan Libra, Facebook’un uygulamaları Messenger ve WhatsApp’ın yanı sıra ayrı - özel bir uygulama üzerinde kullanılabilir olacak. Güvenlik noktasında banka ve kredi kartları ile aynı doğrulama sisteminin kullanıldığı, dijital cüzdandaki tüm bilgi ve verilerin kullanıcının izni olmadan Facebook veya üçüncü parti kişi ve kurumlarla paylaşılmayacağı belirtildi.

Bitcoin'i Geçecek

Facebook tarafından milyarlarca insanın kullanabileceği basit küresel bir para birimi olarak tanımlanan Libra’nın gözetiminden Visa, Mastercard, Uber, Vodafone, Spotify dahil 28 şirketin yer aldığı Libra konsorsiyumu sorumlu olacak. Gerçek varlık rezervlerinin desteklediği güvenli ve ölçülebilir bir blok zinciri üzerinde oluşturulduğu söylendi. Tek bir varlık yerine Dolar ve Euro gibi çeşitli para birimlerine bağlı olacağı belirtildi. Piyasadaki dijital para birimlerinden farklı olarak geleneksel para birimleri gibi işlem gören Libra’nın kısa sürede yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

Libra’nın Kurucu Üyeleri