Facebook, Kripto Para Yasağını Esnetmeye Karar Verdi

Bu yılın başlarında kripto paralar ve ilk para arzları (ICO) ile ilgili tüm reklamları yasaklama kararı alan Facebook, yaptığı açıklamada bazı kripto para reklamlarının yayınlanmasına izin verileceğini söyledi.

Popüler sosyal medya platformu, kripto para birimlerinin sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kriptokrasi ile ilgili tüm reklamları engelleme kararı almıştı.

Facebook yöneticisi Rob Leathern, kripto para reklamı yapan çok sayıda şirketin kötü niyetli olduğuna dikkat çekmiş, şirketin kötü reklamları tespit etme ve kaldırma konusunda iyileştirmeler yaptıktan sonra kuralları tekrar gözden geçireceği ifade etmişti.

İncelemeler sonucunda yasağı esnetmeye karar veren ABD’li şirket, yaptığı açıklamada, bazı kripto para reklamlarına izin verileceğini bildirdi.

Şu anda piyasada tam 1600 tane kripto para birimi bulunuyor. Facebook, söz konusu reklamların güvenlik ve yasaya uygunluğunun kontrol edileceğini söylerken, 26 Haziran’dan itibaren önceden onaylanmış reklamverenlerden kripto para ve ilgili içeriğin tanıtımına onay verileceğini belirtti. Bununla birlikte şirketin ikili opsiyonları ve ICO’ları tanıtan reklamlarla ilgili yasağı ise devam edecek.

Facebook’un ardından Twitter ve Google da Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimleri ile ilgili reklamları yasaklamıştı. Ancak popüler sosyal medya platformu, bu konuda kemer gevşeten ilk şirket oldu.

Amerikan teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı yeni "Uygulama Mağazası" yönergelerinde, iOS cihazlarda kripto para madenciliği yapan bazı uygulamaları yasaklamıştı.