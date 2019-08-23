Facebook Kripto Parası Libra Ortaklarını Kaybediyor

Büyük bir heyecan yaratmayı başaran Facebook Libra para birimi giderek kan kaybetmeye başladı. 2020 yılının başlarında duyurulması planlanan Libra'nın birçok destekçisi bulunuyordu. Bu destekçilerden en az üçü projeden ayrılmayı düşünüyor. İşte Facebook ile ilgili bu önemli haberimizin detayları.

Kripto paralar son dönemlerin en popüler konuları içerisinde yer alıyor. Özellikle de Facebook gibi devasa bir sosyal medya platformunun kripto para çıkaracağını duyurması büyük bir heyecan yaratmıştı. Facebook ve 27 ortağı Haziran ayında Libra için planlar yaptıklarını ifade etmişti.

Facebook Kripto Parası Libra düzenleme yoğunluğuna uğradı

Facebook Libra kripto parası ilk olarak ilan edildiği günden bu yana birçok düzenleme ile karşı karşıya kaldı. Suçlular tarafından suistimal edileceği ve ABD dolarına zarar vereceği gibi endişelerden dolayı kanun koyucular büyük tepki gösterdi.

Avrupa Birliği ise konuya daha çok rekabet açısından bakıyor. Facebook şirketinin rakiplerini adil olmayan bir şekilde oyunun dışına itebileceğini ifade ediyor. Facebook 2020'nin ilk yarısında Libra para birimini çıkarmayı kesinleştirdi. Üstelik bu para birimini kontrol etmek için Libra Birliği isminde büyük bir platform da kuruldu. Platformun içerisinde PayPal, Visa, Uber, ve Spotify gibi birçok devasa kuruluş yer alıyor.

Facebook Libra ile ilgili kanun koyucuların sert davranması diğer ortakları da endişelendirecek gibi görünüyor. Facebook konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken, gelen haberlere göre şirket bazı gerginlikler yaşıyor. Peki sizce de Facebook Libra kripto parasının çıkarılması ne tür değişimler yaratacak. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.