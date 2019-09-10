Facebook Kripto Parası Libra'yı Dolara Endekslemek İstiyor

Facebook'un çalışmalarını sürdüğü Libra kripto para biriminin geçerliliğini devam ettirmesi için çalışmalar sürüyor. Amerikan şirketin, Libra'yı daha fazla ulusal para birimine endekslemek istediği ortaya çıktı.

Sosyal medya devi Facebook, ABD senatörlerine yaptığı açıklamalarda Libra'nın ABD doları, Euro, Çin yeni ve İngiliz Sterlini gibi bir dizi ulusal para birimlerine bağlanacağını söyledi. Bu sayede kripto parasının üstünlüğünü korumak isteyen Facebook, Libra'nın altyapısı oluşturulmadan ve düzenleme sorunlarının çözülmeden açılmayacağını da söyledi.

Facebook, ABD milletvekillerinin ve ABD Senatosu Bankacılık Komitesinin Libra ile ilgili endişelerini gidermeyi planlıyor. Şirket tarafından yapılan son açıklamaya karşı Virginia Demokrat Senatörü Mark Warner eleştirilerde bulundu. Warner'e göre, Libra'nın, Çin yuanı karşısında endekslenme şansı bulunmuyorken ayrıca değer kaybettirmesi bile muhtemel.

Warner Çin’in kendi para birimini istikrara kavuşturmaya çalıştığını belirterek, açıklamayı yapan ve Facebook'un alt yönetimi takımı olan Libra Derneğine çağrıda bulundu. Konuya ilişkin Facebook'tan gelen ifadeler ise şu şekilde:

"Libra rezervine yeni bir para birimi eklenip eklenmeyeceğine dair herhangi bir karar alınmamıştır. Doğrudan veya dolaylı düzenleyici kısıtlamalar da dahil olmak üzere ekonomi gerçeklerine ve koşullarına dayanarak karar verilecektir"