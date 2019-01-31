Facebook Kullanıcı Sayısı 2.32 Milyara Yükseldi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, 2018’in dördüncü çeyrek raporlarını açıkladı. Bir dizi gizlilik skandalına rağmen tahminlerin üzerinde kar ve gelir elde eden şirket, kullanıcı sayısını 2.23 milyara çıkardı.

Son dönemde yaşadığı gizlilik skandalları ile marka imajı zedelenen Facebook, dördüncü çeyrekte hisse başına 2,38 dolar kazanç ve 6,88 milyar dolar net kar bildirdi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12,97 milyar dolar gelir elde eden ABD’li şirket, Wall Street analistlerinin dördüncü çeyrek beklentilerini aştı ve gelirini 16,91 milyar dolara yükseltti.

2018’in üçüncü çeyreğinde ABD, Kanada ve Avrupa’daki kullanıcı sayısında sıfır büyüme kaydeden Facebook, Avrupa'da, hem günlük hem de aylık olarak 1 milyon kullanıcı kaybetmişti. Aradan geçen zamanda bir nebze toparlanan sosyal medya devi, yükseliş trendine girdi.

Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1.52 milyara çıktı. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 9 artarak 2.32 milyara yükseldi.

Şirket, kullanıcı sayısında en fazla artışın Hindistan, Endonezya ve Filipinler’de olduğunu aktardı.

Sosyal medya devi, her gün 2 milyardan fazla insanın Facebook, Instagram, WhatsApp veya Messenger platformlarından en az bir tanesini kullandığını söyledi.

Facebook ayrıca, reklam gelirinin yüzde 33’lük artışla 13.92 milyar dolara ulaştığını belirtti. Mobil platformlar Facebook’un reklam gelirinin yüzde 93’ünü oluşturdu.

Şirket, geride bıraktığımız çeyrekte toplam harcamaların bir yıl öncesine göre yüzde 53 artarak yaklaşık 8 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı. Facebook, 2019 yılında bu oranın yüzde 40 ila yüzde 50 arasında artacağını öngörüyor.