Facebook, Kullanıcı Şifrelerini Düz Metin Olarak Saklıyormuş

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz ocak ayında kullanıcı şifrelerini düz metin olarak sakladığı sistemlerinde bir güvenlik açığı keşfettiğini açıkladı.

Son yıllarda birçok gizlilik ve güvenlik skandalına imza atan Facebook, yara alan marka imajını düzeltmek için önemli bir efor sarf ediyor.

Yakın bir zaman önce 'mahremiyet odaklı' yeni stratejisini açıklayan ABD’li şirket, bu yılın başlarında kullanıcı şifrelerini düz metin olarak sakladığı sistemlerinde bir hata bulduğunu söyledi. Söz konusu güvenlik açığının, yüz milyonlarca Facebook Lite kullanıcısını, on milyonlarca Facebook kullanıcısını ve on binlerce Instagram kullanıcısını etkilediği belirtiliyor.

Siber güvenlik gazetecisi Brian Krebs’e göre en şaşırtıcı olan, Facebook’un 2012 yılında bu yana şifreleri saklamış olması. Krebs ayrıca, keşfedilen arka kapı nedeniyle yaklaşık 20 bin Facebook çalışanının 200 milyon ila 600 milyon kullanıcının düz metin şeklinde saklanan şifrelerine rahat bir biçimde erişebildiğini söylüyor.

Facebook’ta yazılım mühendisi olarak çalışan Scott Renfro, KrebsOnSecurity ’e verdiği demeçte, şirketin güvenlik açıklarını kötüye kullanmadığını ve kullanıcılara şeffaf bir şekilde bildirdiği halde, şifrelerini sıfırlamaya zorlamadığını söyledi.

Keşfedilen açığın kötüye kullanıldığına dair herhangi bir işaret bulamadıklarını ifade eden Renfro, yalnızca kötüye kullanımdan emin olduklarında kullanıcılara parola değişikliği önerisinde bulunduklarını ifade etti.