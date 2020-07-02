Facebook, Bir Hata Sonucu Kullanıcı Verilerini Geliştiricilerle Paylaştı!

Facebook, kullanıcı verilerinin gizliliğini yeniden ihlal edildiğini açıkladı. Facebook yaptığı açıklamada en az birkaç bin geliştiricinin birçok kullanıcının verilerine eriştiğini dile getirdi.

Facebook, kullanıcıların gizliliği ile ilgili çalışmalar yapıyor. Ancak bu sefer bir açık verdi. Facebook, 90 gün veya daha fazla süredir uygulamasına giriş yapmayan kullanıcıları "etkin olmayan" olarak nitelendiriyor. Bu nedenle kullanıcıların 90 gün boyunca aktif olmadıkları uygulamalarla veri paylaşımı durduruyor. Ancak bu sefer oluşan hatada birkaç bin geliştirici ile 90 gün sonra bile kullanıcı verileri paylaşılmaya devam edildi.

Biraz daha açıklamak gerekirse; bir uygulama indirip Facebook ile giriş yaptığınızda yani Facebook hesabınızı o uygulamaya bağladığınızda, izin verdiğiniz bazı bilgiler geliştiriciler ile paylaşılıyor. Siz eğer bu uygulamaya 90 gün veya daha uzun süre hiç giriş yapmadıysanız, Facebook artık veri paylaşımını durduruyor. Daha doğrusu durduruyordu. Ancak olaşan hata nedeniyle bilgiler paylaşılmaya devam edildi.

Yaklaşık 5000 Geliştirici Verilere Ulaştı!

Durumu fark eder etmez düzelten Facebook, her ne kadar geç kalsa da sorunu çözmüş oldu. Tabi bu sürede 5000 kadar geliştiricinin kullanıcı verilerine bir süre fazladan eriştiğini belirtmemiz gerekiyor. Bakalım Facebook daha ne gibi önemler alacak. Sizce bir daha böyle bir gizlilik açığı yaşanacak mı?