Facebook, Kullanıcı Verilerinin Çoğunun Ne İçin Kullanıldığını Bilmiyor

Facebook gizlilik mühendisleri, sisteminin topladığı verileri nasıl kullandığı hakkında hiçbir fikri olmadığı için şirketin gizlilik yasalarına uymakta zorlanacağı konusunda uyarıyor.

Küresel düzenleyiciler, şirketlerin kullanıcı verilerini nasıl topladıkları ve işledikleri konusunda sıkı önlemler almaya başladıkça birçoğu artık daha kısıtlayıcı politikalar altında nasıl çalışılacağını anlamaya başlıyor ancak Facebook, birçok şirketten çok daha zor zamanlar geçirecek. Görünüşe göre şirket, kullanıcı verilerinin nereden geldiğini veya verilerin nerede saklandığını gerçekten bilmiyor.

Engadget tarafından tespit edilen sızdırılmış bir dâhili belge, duruma biraz ışık tutuyor.

Facebook Verilerin Nerelerde Kullanıldığını Bilmiyor

Facebook gizlilik mühendisleri, şirketin topladığı verileri takip etmenin gerçek bir yolunun olmadığını yazdı. Bunun yerine, sosyal medya platformunun "açık sınır" sistemleri, kullanıcı verilerini çok çeşitli birinci ve üçüncü taraf kaynaklarından topluyor ve birleştiriyor. Veriler birleştirildikten sonra Facebook'tan açıkça gelip gelmediğini söylemenin bir yolu yok. Rapor, bunun politika değişikliklerini taahhüt etmeyi neredeyse imkânsız hâle getireceğini belirtiyor.

"Sistemlerimizin verileri nasıl kullandığı konusunda yeterli düzeyde kontrole ve açıklanabilirliğe sahip değiliz ve bu nedenle kontrollü politika değişikliklerini veya "X verilerini Y amacı için kullanmayacağız" gibi harici taahhütleri güvenle yapamıyoruz. Bu tam olarak düzenleyicilerin bizden yapmamızı beklediği şey ve bu hata ve yanlış beyan riskimizi artırıyor."

Ağustos ayında Facebook, hedefli reklamlar oluşturmak için "gizliliği artıran" bir teknolojiye yöneleceğini duyurdu. İddiaya göre şirket, bireysel kullanıcılar hakkında verilere ihtiyaç duymadan kişiselleştirilmiş reklamlar sunan bir sistem oluşturmaya çalışıyor.