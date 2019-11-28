Facebook Kullanıcıları Avustralya'da Uzaylı Arayacak

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook çılgın bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bazı Facebook kullanıcıları uzaylı aramaya çıkıyor. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan 51. bölgeye hatırlayacağınız üzere bir baskın ayarlanmıştı. Yazın ortaya atılan fikir sonucunda, Facebook'ta yüz binlerce kişilik katılım sağlandı. Şimdi ise yeni bir etkinlik ortaya çıktı. Orta Avustralya kırsalında askeri bilgi toplamak ve istihbarat görevleri yürütmek için kullanılan bir üs baskının hedefi olacak.

Avustralya'da çılgın uzaylı etkinliği

Pine Gap olarak adlandırılan mekan, Avustralya'nın en gizli yerlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Bu nedenle çoğu kişinin ilgisini çekti diyebiliriz.

Etkinlik için iki farklı aşama planlanıyor. Bunlardan birincisi olan ilk aşama için 1 milyon kişi katılacağını söyledi. Bu kadar ciddi bir rakama ulaşmasını birçok kişi beklemese bile, heyecan uyandırdığı çok belli. ABD'de yapılan etkinliğe çok daha fazla kişiye katılacağını söylemişti. Ancak nüfus dengeleri göz önüne alındığında, Avustralya gibi bir ülke için 1 milyon katılımcı ciddi bir rakam.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bu bölgede uzaylı olmadığı ifade edildi. Ayrıca etkinliğin yapılması halinde katılımcıların başlarının belaya girebileceği söylendi.