Facebook, Kullanıcıları Geri Kazanmak İçin Hile Yapıyormuş!

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2,13 milyar kişiye ulaşan Facebook, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarının başında geliyor. Peki, Facebook'un hesaplarını aktif kullanmayan ya da kapatan kullanıcıları geri kazanmak için hileli mesajlar gönderdiğini biliyor muydunuz?

Bu haberimiz, Facebook hesabını sık kullanmayan ya da hesaplarını dondurmuş kişileri yakından ilgilendiriyor. Zira sosyal medya devi, bu kullanıcılarını platformuna tekrar çekmek için aldatıcı yöntemler uyguluyor.

Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre, Facebook, hesabına bir süredir girmeyen kullanıcıları tekrardan kazanmak için e-posta adreslerine aldatıcı mailler gönderiyor. Örneğin, "Facebook'a giriş yaparken sorun yaşadığın anlaşılıyor, giriş yapmak için tıklayın" ya da "Birisi hesabınıza girmeye çalışmış, giriş yapmak için tıklayın" gibi gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderen Facebook, kullanıcıları tekrardan hesaplarına sokmaya çalışıyor.

Mail kutularına düşen bu mesajlar dolayısıyla tedirgin olan kullanıcılar, doğal olarak Facebook hesaplarına tekrardan girmeye çalışıyor. Bu da, pasif olan kullanıcıların bu aldatıcı yöntem üzerinden yeniden aktif hale gelmelerini sağlıyor.

Facebook'un yalnızca bununla sınırlı kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Öte yandan kullanıcıların e-posta adreslerine, hesaplarında bulunan arkadaşların aktivitelerini gönderen Facebook, bu mesajlar üzerinden sizi çekmeye çalışıyor.

Sosyal medya devinin bu şekilde kaç kullanıcıyı geri kazandığı belli değil. Fakat aylık ve günlük aktif kullanıcı sayısı her geçen gün artan Facebook'un böyle hileli yöntemlere başvurması ne derece doğru tartışılır.