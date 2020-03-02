Facebook Kullanmayı Bırakmak Nelere Yol Açıyor?

Eğer hemen şu an Facebook kullanmaya bir son verirseniz hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? Şimdiye kadar yapılmış en geniş kapsamlı araştırma bu soruya yanıt veriyor.

Depresyon ve Kaygı Oranları Azaldı

Yaklaşık 2,743 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların Facebook kullanmayı bıraktıktan sonra hayatlarında nelerin değişeceği araştırıldı. Oldukça geniş kapsamlı bir çalışmanın sonucu olan araştırmadan öne çıkan bazı detaylar ise şu şekilde:

Facebook'u kullanmayı bırakan kişilerin hayatlarında ortalama bir saat gibi kendilerine ayırabilecekleri ek bir zaman oluştu. Katılımcılar bu zamanın büyük bir kısmını arkadaşları ve aileleri ile sosyalleşebilecekleri etkinliklere ayırdılar.

gibi kendilerine ayırabilecekleri ek bir zaman oluştu. Katılımcılar bu zamanın büyük bir kısmını arkadaşları ve aileleri ile sosyalleşebilecekleri etkinliklere ayırdılar. Kullanıma son vermek refahta, mutluluk oranında, depresyon ve kaygıda küçük ama önemli iyileşmelere yol açtı.

iyileşmelere yol açtı. Çalışma kapsamında Facebook'u kullanmaya son veren katılımcılar ilerleyen dönemlerde sosyal medya platformunda daha az etkin olmayı planladıklarını belirtti. Bu grubun yüzde 5 oranındaki kısmı hesaplarını bir daha aktif etmeyeceklerini söyledi.

oranındaki kısmı hesaplarını bir daha aktif etmeyeceklerini söyledi. Politika sorunlarında yaşanan kutuplaşmalara ve kutuplaştırıcı haberlere maruz kalma düzeyi önemli ölçüde azaldı.

azaldı. Olumsuz tarafa değinmek gerekirse bu, katılımcıların güncel haberler noktasında daha geride kalması oldu.

noktasında daha geride kalması oldu. Araştırma grubunun yüzde 80 oranındaki kısmı kısa süreli de olsa ara vermenin kendileri için oldukça iyi olduğunu açıkladı.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Facebook kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.