Facebook Libra Projesinden Bir İsim Daha Ayrıldı

Sosyal medya devi Facebook’un blockchain dijital para birimi Libra’dan çekilenlerin ardı arkası kesilmiyor. Libra projesinden son çekilen isim bir telekomünikasyon şirketi

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger ve yine fotoğraf paylaşımının en çok yapıldığı sosyal platform Instagram’ı bünyesinde tutan sosyal medyanın önemli isimlerinden Facebook, geçtiğimiz sene büyük bir heyecanla kripto para projesi Libra’yı duyurmuştu. Mastercard, PayPal, PayU, Visa, Uber, Spotify, eBay, Booking Holdgins, Vodafone ve daha birçok büyük ismin katıldığı projede yaprak dökümü sürüyor.

Mastercard, eBay, PayPal, Visa, şimdi de Vodafone, projeden çekildiğini açıkladı. Vodafone büyük bir telekomünikasyon şirketi olduğundan Facebook için büyük kayıp olacağı düşünülüyordu ancak Libra tarafı projeye Vodafone olmadan da devam edebileceklerinin altını çizdi. Öte yandan İsviçre Devlet Başkanı Maurer, geride bıraktığımız aylarda Libra’nın merkez bankaları tarafından kabul görmeyeceğini iddia etmişti.

Libra, terazi anlamına geliyor, aynı zamanda Roma’da kullanılan bir ağırlık birimi (lb). Libra, Facebook’un oluşturduğu, bitcoin başta olmak üzere kripto para birimleri tarafından kullanılan şifreli teknoloji blockchain ile güçlendirilmiş bir dijital varlık. Facebook’a göre Libra küresel bir para birimi ve finansal altyapı sistemi olacak.