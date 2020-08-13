Facebook Lite iOS Desteği Sona Erdi

Facebook, ilginç bir karar aldı ve Facebook Lite iOS desteğini sonlandırdı. iOS cihaz üzerinden Facebook Lite'a giren kullanıcılar uygulamanın devre dışı kaldığını içeren bir mesaj ile karşılaştı. iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda artık Facebook Lite uygulaması kullanılamayacak. Facebook Lite ile ilgili detaylar haberimizde.

Facebook Lite iOS Platformundan Kaldırıldı

Facebook uygulaması eski telefonlarda donuyordu ve bu sebepten dolayı sorunsuz bir şekilde çalışmıyordu. Facebook, düşük donanıma sahip akıllı telefonlar için Facebook Lite uygulamasını geliştirmişti. Facebook Lite uygulaması normal Facebook uygulamasına göre daha az özellik sunuyor. Facebook Lite, akıllı telefonu daha az yoruyor ve bu sebepten ötürü giriş seviyesi akıllı telefonlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Facebook Lite uygulaması Android platformunda oldukça popüler durumda ancak iOS platformunda şirketin istediği seviyede kullanım oranına sahip değil. Uygulamanın iOS sürümünü kullanan kullanıcı sayısının az olduğunu belirten Facebook sözcüsü, Macmagazin'e yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımızdaki deneyimi geliştirmek için yaptığımız iyileştirmeler nedeni ile artık iOS platformunda Facebook Lite'ı desteklemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Facebook Lite desteği yalnızca iOS platformunda sona erdi. Facebook Lite uygulaması Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda kullanılmaya devam edilecek. Facebook Lite uygulamasının ilerleyen zamanlarda Android platformunda da kaldırılıp kaldırılmayacağı ise bilinmiyor.

Facebook, 2017 yılında Facebook Lite'ın 200 milyon aylık kullanıcıya sahip olduğunu iddia etmişti ve 2018 yılında Facebook Lite uygulamasının Android platformunda bir milyardan fazla indirme sayısına ulaştığını belirtmişti. Görünüşe göre Facebook Lite, iOS platformunda pek kullanılmamaya başlandı.