Facebook Lite Karanlık Mod İçin Hazır

Neredeyse bütün cep telefonu uygulamaları, karanlık mod için geçiş yapmaya başladı. Ağustos ayında Facebook, Android yazılımlar için dark mode test ettiğini duyurmuştu. Ekim ayında ise Facebook masaüstü versiyonu için test çalışması gerçekleştirilmişti. Facebook ana uygulaması hala karanlık mod geçiş sürecini tamamlamamışken, Facebook Lite için koyu mod aktif oldu.

Şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan karanlık mod, ayarlar menüsünün hemen altında bulunan bir seçenek ile aktif hale geliyor.

Sınırlı Veri Erişimi

Facebook Lite, Facebook uygulamasının küçültülmüş bir versiyonu. Sınırlı veri erişimine sahip kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Şirket, Facebook ana uygulamasından daha çok Facebook Lite uygulamasının tanıtımına ağırlık verdiğinden dolayı, kullanıcılar sınırlı veri erişimine sahip olmasalar bile Facebook Lite uygulamasını kullanmayı tercih edebiliyor.

Facebook Lite ve Facebook uygulamaları aralarındaki farkı daha net anlayabilmek için rakamlara bakabiliriz. Facebook Lite, cep telefonunuzda 9MB’lık bir yer kaplarken, Facebook uygulaması 400MB’lık bir yer kaplıyor.

Facebook Lite uygulaması ile birlikte Hindistan’da Facebook masaüstü için de karanlık mode uygulaması kullanılmaya başlandı. Yakın zamanda bütün Facebook uygulamaları için karanlık mod uygulamasının aktif hale gelmesi bekleniyor.