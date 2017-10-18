Facebook Live'da Ekran Paylaşma Özelliği Keşfedildi

Facebook Live üzerinden yayın yapan kullanıcılar bu gelişmeye çok sevinecek! Facebook Live üzerinden artık ekran paylaşımı yapılabiliyor. Aslında bu özellik yeni bir özellik midir bilinmiyor. Zira Facebook herhangi bir tanıtım yapmadı. Ancak The Next Web tarafından bu özellik keşfedildi.

The Next Web’den Matt Navara, Facebook Live üzerinden ekran paylaşımı özelliğini keşfederken bunun için herhangi bir harici yazılım gerekmediği gözlemlendi. Yani artık kullanıcılar Facebook Live platformu üzerinden ekranlarının görüntüsünü yayınlayabilecek. Özellikle oyun yayını yapan kullanıcıların bu özelliği kullanışlı bulması bekleniyor.

NEW! Facebook screen sharing option on FB Live via https://t.co/Luozcvmz9G (desktop / laptop) pic.twitter.com/1CN2nsaUrT — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 17 Ekim 2017

Genellikle oyun yayını yapan kullanıcılar karmaşık yayın yazılımları kullanırlar. Facebook Live basit arayüzüyle kullanışlı bir yayın deneyimi yaşatabilir. Ancak şimdilik Facebook Live’ın ekran paylaşım özelliği çok temel görünüyor. Herhangi bir kişiselleştirme yapılamazken ileride Facebook’un bu özelliği geliştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Facebook Live’da ekran paylaşımı yapmak için tek yapmanız gereken uygulamaya bir uzantı yüklemek. Ayrıca sadece Google Chrome üzerinden bu özelliğin kullanılabildiği gözlemlendi. Facebook Live’ın bu özelliğini deneyen kullanıcıların yorumlarını bekliyoruz.