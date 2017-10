Facebook Live'da Ekran Paylaşma Özelliği Keşfedildi

Facebook Live üzerinden yayın yapan kullanıcılar bu gelişmeye çok sevinecek! Facebook Live üzerinden artık ekran paylaşımı yapılabiliyor. Aslında bu özellik yeni bir özellik midir bilinmiyor. Zira Facebook herhangi bir tanıtım yapmadı. Ancak The Next Web tarafından bu özellik keşfedildi.

The Next Web’den Matt Navara, Facebook Live üzerinden ekran paylaşımı özelliğini keşfederken bunun için herhangi bir harici yazılım gerekmediği gözlemlendi. Yani artık kullanıcılar Facebook Live platformu üzerinden ekranlarının görüntüsünü yayınlayabilecek. Özellikle oyun yayını yapan kullanıcıların bu özelliği kullanışlı bulması bekleniyor.

NEW! Facebook screen sharing option on FB Live via https://t.co/Luozcvmz9G (desktop / laptop) pic.twitter.com/1CN2nsaUrT