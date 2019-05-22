Facebook Mağdurlarına Tazminat Yolu Açıldı

Daha önce sizlere bildirdiğimiz gibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bazı üçüncü uygulamaların, kullanıcıların fotoğraflarına erişimine izin veren bir veri ihlali sebebiyle Facebook’a toplam 1 milyon 650 bin lira para cezası vermişti. Şimdi de, mağdur olan Türk kullanıcıların sosyal medya devine tazminat davası açması gündemde.

Facebook’ta ortaya çıkan veri ihlalinden Türkiye’de yaklaşık 300 bin kullanıcının etkilendiği açıklanmıştı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan kararda ise kişisel verileri zarar gören mağdurların ABD’li şirketten tazminat talep edebileceği belirtiliyor.

İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Genel Sekreteri, Veri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burak Özdağıstanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurul tarafından verilen bu karar Türkiye'de faaliyet gösteren ve kişilerin verilerini toplayan her şirket için bir uyarı niteliğinde olmalı. Zira bu karar artık kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde işlemenin, yeterli önlemleri almamanın veya kanunda belirtilen gereklilikleri yerine getirmemenin cezasız kalmayacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Özdağıstanlı, mağdur olan vatandaşların kişisel verilerin kimlere aktarıldığı konusunda bilgi talep edebileceğini, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebileceği veya bir zarar görmüşse tazminat talep edebileceğini söyledi.