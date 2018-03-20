Facebook Marketplace Artık Türkiye'de!

Facebook'un 64 ülkede aktif şekilde kullanılan ikinci el alışveriş servisi artık Türkiye'de!

Marketplace isimli uygulama ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sahibinden ve LetGo gibi ikinci el alışveriş sitelerine rakip olmaya geliyor. Zaten halihazırda Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarının alışveriş için kullanıldığını düşünecek olursak, Türk tüketicilerin bu uygulamayı kısa sürede yaygın şekilde kullanmaya başlaması pek de şaşırtıcı olmaz.

Dünya çapında 700 milyon kişi tarafından kullanılan Marketplace servisi üzerinden her alanda alış ve satış gerçekleştirilebiliyor. Sistemde en popüler alışveriş alanlarıysa, otomobil, elektronik ve mobilya olarak sıralanıyor.

Faebook'un Marketplace servisini ziyaret etmek ve alışverişe başlamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tabi bu servis çok yeni olduğundan henüz herhangi bir şey satılmıyor. Şahsen ben girip biraz kurcaladım. Ancak internet üzerinden satış yapanlar için oldukça büyük bir fırsat olacak gibi görünüyor. Ne dersin alıştığımız onca alışveriş sitesi varken Facebook ülkemizde iş yapar mı?