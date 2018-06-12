Facebook, 'Memories' Özelliği ile Anılarınızı Tek Bir Yerde Topluyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, “Memories” (Anılar) adındaki yeni özelliğini kullanıma sundu. Tüm anılarınızı tek bir yerde toplayacak olan özellik, ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaştığınız anılara yolculuk yapmanızı sağlayacak.

Halihazırda üç yıldır kullanıcılarına “On This Day” özelliğiyle geçmişteki paylaşımlarını hatırlama imkanı tanıyan Facebook, “Memories” ile bu özelliği genişletecek.

Bilginiz olsun ya da olmasın, Facebook’un sizin hakkınızda tonlarca veriye sahip olduğu artık bir sır değil. Sosyal medya devi, bunu herkese göstermek istiyor olacak ki, bugüne kadar paylaştığınız her şeyi tek bir çatı altında toplayacak.

Memories (Anılar) adı verilen özellik sayesinde arkadaşlarınızla ve ailelerinizle paylaştığınız anılarınıza kolayca erişebileceksiniz. Geçmişe duygu dolu bir yolculuğa çıkabileceğiniz özellik, gönderilerden fotoğraflara, hayatınızdaki dönüm noktalarından kimlerle arkadaşlık kurduğunuza kadar birçok şeyi sunacak ve size yepyeni bir deneyim yaşatacak.

Sosyal medya devi, bir mesaj veya kısa video yardımıyla anılarınızı dönemsel olarak sizlere hatırlatacak. Öte yandan Facebook, bu anıların herkese mutluluk vermeyebileceğini de belirtiyor. Kullanıcıların geçmişteki anıları sebebiyle acı çekmemeleri için dikkatli olacaklarına dair söz veren şirket, özelliğin bu gibi kriterler üzerinden geliştirilmeye devam edileceğini bildirdi.

Memories özelliğine hem masaüstünden hem de mobilden erişebileceksiniz. Bildirimlerde ve haber akışında görüleceği açıklanan özelliğe "facebook.com/memories" adresinden göz atabilirsiniz. Bununla birlikte henüz anılarınızı göremediyseniz panik yapmanıza gerek yok. Facebook, özelliğin kademeli olarak tüm kullanıcılara yayılacağını açıkladı.