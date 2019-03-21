Facebook Messenger'a Yeni Özellik!

Facebook’un sohbet ve mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger’da bir gruptaki konuşmaları takip etmek artık çok daha kolay olabilir.

Facebook’un Messenger’da kullanıma sunduğu yeni özelliğe göre, kullanıcılar bir Messenger grubundaki sohbet sırasında artık istedikleri bir mesaja özel olarak yanıt verebilecekler. Bunun için tek yapmanız gereken; grupta daha önce atılmış bir mesaja uzun bir şekide basılı tutmak ve 'Reply (yanıt)' seçeneğini seçmek.

Bu işlemi yaptığınızda grupta daha önce yazılmış bir mesajdan alıntı yapmış oluyorsunuz ve bu alıntı, yazdığınız yeni yanıtın hemen üzerinde görünüyor. Böylece Messenger grubundaki herkes tam olarak hangi mesaja yanıt verdiğinizi görebiliyor.

Facebook, bu yılın başlarında renk gradyanları ve sohbet kontrolleri gibi yeni özellikler ekleyerek Messenger uygulamasını yeniden tasarladı. Şirket geçtiğimiz ay da, kullanıcıların gönderdikten 10 dakika sonraya kadar mesajlarını silmelerine imkan veren yeni bir özelliği hizmete sunmuştu.

Ocak ayında yaptığı bir açıklamada sosyal medya devi, WhatsApp, Messenger ve Instagram mesajlaşmalarını birleştirmeyi planladığını ve bu sayede üç platform birbirinden ayrı olsa da platformlar arası mesajlaşmanın yapılabileceğini belirtmişti.

Facebook, 2017’de Messenger’ın aylık kullanıcı sayısının yaklaşık 1.2 milyar kişi olduğunu açıklamıştı. Şirketin Messenger için sunduğu yeni mesaj yanıtlama özelliğine, dünya genelindeki tüm Facebook Messenger kullanıcılarının erişebileceği belirtiliyor.