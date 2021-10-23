Facebook Messenger AR Filtre Özelliğine Kavuştu

Facebook Messenger, AR filtre özelliğini kullanıcılarla sonunda buluşturdu. Uygulama artık yakın çevrenizdeki arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız ya da aile üyeleriniz ile görüntülü bir sohbet gerçekleştirirken kullanabileceğiniz birbirinden eğlenceli ve komik artırılmış gerçeklik filtreleri sunuyor.

Bu özellik artık Messenger'da bir görüntülü sohbet gerçekleştirirken ya da Messenger Rooms'u kullanırken deneyimlenebilir. Şirket ayrıca özelliğin çok yakın bir tarihte Instagram'a da geleceğini duyurdu.

Facebook'un blogunda yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün artırılmış gerçeklik destekli efektlerin Messenger'da görüntülü aramalarda ve Messenger Rooms'ta kullanılabildiğini ve yakın bir zamanda Instagram'da da kullanılabileceğini duyuruyoruz. AR destekli efektler, görüntülü aramadaki herkesin aynı anda kullanabileceği, arkadaşlar ve aile üyeleri ile etkileşim kurmanın daha eğlenceli bir yolunu sunuyor. Bulunduğunuz yerden çok uzakta yer alan bir arkadaşınız ile eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız bu efektler görüntülü görüşmelerinizi daha eğlenceli hale getirecektir."

Facebook Messenger AR Filtre Geliştirilebilecek

Facebook'un yapmış olduğu duyuruda ayrıca içerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu tür efektler oluşturmasını sağlamak için ilgilenen herkesin bu ayın sonunda Spark Multipeer API erişim olanağından yararlanabileceğini ifade etti. Bu API sayesinde tüm geliştiriciler, gerçek zamanlı olarak kullanılabilen filtreler oluşturabilecek. Bu filtreleri kullanan kişiler de görüntülü aramaları çok daha eğlenceli bir hale getirebilecek.

Sosyal medya platformunun ayrı bir uygulaması olan Messenger'ın kullanıcıları şu anda gerçek zamanlı bir görüntülü sohbet gerçekleştirirken en iyi burgeri yapmak için diğer katılımcılar ile yarışması gereken bir oyun oynayabilir. Bu oyun da tahmin edebileceğiniz üzere yeni özellikle birlikte gelen AR filtreler arasında yer alıyor.

Facebook şimdilik kullanıcılara 70'ten fazla artırılmış gerçeklik tabanlı efekt sunuyor. Bu elbette ki zaman içerisinde üçüncü taraf geliştiricilerin de desteği ile artacak ve oluşturulan efektler tıpkı Instagram'da olduğu gibi herkese açık bir alandan indirilebilecektir.

İkili görüşmelerde artırılmış gerçeklik filtreleri şu şekilde görünüyor:

Yukarıdaki görüntüden de görülebileceği üzere Facebook kullanıcılara pek çok seçenek sunuyor. Bu seçenekler arasından dilediğinizi seçip kullanabilirsiniz.

AR filtreler, dört katılımcının olduğu görüntülü görüşmelerde ise şu şekilde görünüyor: