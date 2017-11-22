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Facebook Messenger'da 4K Fotoğraf Gönderebileceksiniz

Facebook Messenger 4K
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Sosyal Medya
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Son günlerde yapılan değişikliklerden sonra başlı başına bir sosyal medya platformu haline gelmeyi başaran Facebook Messenger, kullanıcı sayısını artırmak adına önemli bir karar daha aldı. Bugün yapılan açıklamayla çokça kullanılan mesajlaşma uygulaması üzerinden 4K fotoğraflar gönderilebileceği belirtildi.

4K fotoğraf transferi özelliğinin şimdilik Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, Avustralya, Birleşik Krallık, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’de kullanıma açıldığı ancak yakın bir zaman sonra bu listeye yeni ülkelerin de ekleneceği söylendi. Bu değişiklikten önce Facebook Messenger, en fazla 2K çözünürlükte fotoğrafların gönderilmesine izin veriyordu. 4K desteğinin gelmesiyle birlikte çözünürlük 4096 x 4096 oranına çıkarken, gönderilebilen dosya boyutu da büyüdü.

Facebook Messenger 4K 1

Artan çözünürlükle birlikte gönderilen fotoğraflardaki netliğin arttığının altını çizen Facebook, resmi blog sayfası üzerinden yayınladığı örneklerle 2K ve 4K görüntüler arasında ne gibi değişiklikler olduğunu kullanıcılarına göstermeyi ihmal etmedi.

Facebook Messenger 4K 2

Yapılan değişiklikle birlikte 4K fotoğraf ve video çekebilen iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8+ ve Sony Xperia XZ1 gibi amiral gemisi telefon kullananların kolayca çektikleri fotoğrafları başkalarına göndermesi de sağlanmış oldu.

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