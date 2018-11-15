Facebook Messenger’da Artık Mesajlarınızı Geri Alabileceksiniz

Geçtiğimiz haftalarda Facebook’un, Messeger’da gönderdiğiniz mesajları geri alabilmenizi sağlayan bir özellik üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Merakla beklenen özellik bugün itibarıyla birkaç ülkede kullanıma sunuldu.

Messenger’ın ‘unsend’ olarak adlandırılan özelliği, yedi ay önce Facebook'un Mark Zuckerberg tarafından gönderilen bazı özel mesajları gizlice kaldırmasıyla ilgili haberlerle ortaya çıkmıştı.

Yeni özelliğin ekran görüntüleri ise geçtiğimiz hafta Messenger’ın iOS versiyonuna ait olan 191.0 sürümündeki notlarda kendini göstermişti.

Halihazırda Facebook’un bir diğer hizmeti WhatsApp’ta bulunan özellik, gönderilen mesajların 10 dakika içerisinde geri alınabilmesine imkan tanıyor.

Uzunca bir test sürecinin ardından bugün itibarıyla kullanıma sunulan özellik, şimdilik Kolombiya, Polonya, Bolivya ve Litvanya'daki bazı kullanıcılar tarafından denenebiliyor, ancak özelliğin yakında dünyanın diğer bölgelerine de yayılması bekleniyor.

Mesajı geri alma özelliği sayesinde, karşı tarafa attığınız mesajı 10 dakika içerisinde kaldırdığınız zaman tüm sohbetten silmiş olacaksınız; ancak aynı durumun eski mesajlar için geçerli olmadığını belirtelim.

Messenger ürün başkanı Stan Chudnovsky, TechCrunch ile yaptığı röportajda, özelliğin kötüye kullanılmayacağından emin olmaları gerektiğini söyledi.

“İnsanların size kötü mesajlar göndermediğinden ve sonra onları kaldırmadığından emin olmalıyız” diyen Chudnovsky, sosyal medyada yeni bir zorbalık alanı açmamak için mesajı geri alma özelliğiyle ilgili zaman kısıtlaması yaptıklarını belirtti.