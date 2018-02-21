Facebook Messenger'da Grup Araması Başlatmak Kolaylaştı

Sosyal medya devi Facebook’un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger üzerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni gelen güncellemeyle birlikte uygulama üzerinden yapılan görüşmelere başkalarını eklemek daha kolay hale getirildi.

Yapılan güncellemeye kadar Facebook Messenger üzerinden grup görüşmeleri yapmak bir hayli zordu. Grup görüşmesi yapmak için öncelikle görüşme yapacağınız bütün arkadaşlarınızı aynı grupta toplamanız, ardından grup görüşmesi başlatıp, arkadaşlarınızın kabul etmesini beklemeniz gerekiyordu. Facebook bu işin oldukça meşakkatli olduğunu anlamış olacak, grup araması başlatmayı çok kolay hale getirdi.

Görüntülü arama sırasında karşınıza çıkan ekranda küçük bir değişikliğe giden Facebook, ekranın en altında yer alan kamera açma/kapama, mikrofon açma/kapama ve ön/arka kamera arası geçiş özelliklerinin hemen yanına, arkadaş ekle butonu getirdi. Herhangi bir arkadaşınızla görüntülü görüşme yaptığınız sırada başkalarını da görüşmeye eklemek istemeniz durumunda kullanılan bu özellik sayesinde, sadece saniyeler içerisinde görüşmelere başkalarının eklenebilmesi mümkün oldu.

Konuştuğunuz kişiyle aranızdaki iletişim hiç kopmadan gerçekleştirilen bu eylem birçok kullanıcının yüzünü güldürürken, grup konuşmaları sırasında da çeşitli filtrelerin kullanılabilineceğinin müjdesi verildi.