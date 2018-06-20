Facebook Messenger'da Video Reklamlar Gösterilecek

Geçtiğimiz günlerde Haber Akışı sayfasında reklam koyacak yer kalmadığını itiraf eden Facebook, bugün yaptığı açıklamayla birlikte Messenger uygulamasına otomatik olarak başlayan video reklamlar koyacağını söyledi.

Reklam koyacak yer kalmaması sebebiyle milyarlarca dolarlık reklam gelirinden olacağını düşünen Facebook, sahibi olduğu diğer uygulamalar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak için harekete geçmişti. Özellikle Messenger üzerine yoğunlaşan şirket, bir yıl kadar önce statik reklamları denemeye başlamış ve birçok Messenger kullanıcısına reklam göstermeye başlamıştı. Bugün itibarıyla Quartz üzerinden bir açıklama yapan sosyal medya devi, 25 Haziran’dan itibaren küçük bir Messenger kullanıcısı gruba video reklamlar göstermeye başlayacağını ve testlerin başarılı gitmesi sonucunda video reklamların bütün kullanıcılara gösterileceğini dile getirdi.

Eninde sonunda bütün Facebook Messenger kullanıcılarının video reklamlar görmeye başlayacaklarını belirten Facebook sözcüsü, “Facebook video reklamlarını aşamalı ve düşünceli bir şekilde yayınlayacak” ifadesini kullandı. Messenger uygulamasını sürekli kullananların deneyimlerini bozmadan video reklam uygulamasını devreye alacağının sözünü veren Facebook, kullanıcıların ilgi alanlarına girmeyen reklamları gizleyebileceklerini ya da raporlayabileceklerini de belirtti.

Bir konuşmanın tam ortasına otomatik olarak başlayan bir video reklamın girmesi, Messenger deneyimini etkileyeceği vurgulanırken, Messenger İş Geliştirme Başkanı Stefanos Loukakos, kullanıcı deneyiminde herhangi bir değişlik olmayacağını ifade etti. Loukakos sözlerine şu şekilde devam etti: “Bizim için en önemli öncelik kullanımı deneyimi. Yani şimdilik kullanıcıların ne diyeceğini (bunların işe yarayıp yaramayacağını] tam olarak bilmiyoruz. Ancak, temel reklamları test ettiğimizde şimdiye kadarki işaretler, kullanıcıların platformu nasıl kullandıkları veya gönderdikleri kaç mesajla ilgili herhangi bir değişiklik göstermediler. Video biraz farklı olabilir, ama biz buna inanmıyoruz.”