Facebook Messenger, Ekran Paylaşımı Özelliği ile Güncellendi

Facebook, Messenger'a ekran paylaşımı özellliğini getirdiğini duyurdu. Messenger ekran paylaşımı özelliği, kişilerin mobil cihazlarında Messenger'ı kullanırken ekranlarını birebir arkadaşlarıyla anında paylaşmasına olanak tanıyor.

Facebook Messenger Ekran Paylaşımı Özelliği Kullanıma Açıldı

Ekran paylaşımı web ve masaüstünde 16 kişiye kadar olan Messenger Odalarında mevcut. Bu sayede galerinizde bulunan anılarınızı paylaşabilir veya arkadaşlarınız ile ortak bir şekilde online alışveriş yapabilirsiniz.

Facebook tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Yakında ekranlarını kimlerin paylaşabileceğini kontrol etme özelliğini ekleyeceğiz ve Messenger Odaları'nda ekranınızı paylaşabileceğiniz kişi sayısını 50'ye çıkaracağız. Bu yeni kontrollerle Oda yöneticileri, bir oda oluştururken ve çağrı sırasında ekranı paylaşma özelliğini yalnızca kendileriyle sınırlama veya özelliği tüm katılımcıların kullanımına sunma özelliğini belirleyebilecekler."

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