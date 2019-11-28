Facebook Messenger için Mesaj Kaldırma Özelliği Geldi

Facebook Messenger için yayınlanan yeni güncelleme beraberinde mesaj kaldırma özelliğini getirdi.

Facebook Messenger Mesaj Kaldırma Özelliğine Kavuştu

Anlık mesajlaşma uygulamaları tarafından sunulan hızlı mesajlaşma, bazı durumlarda istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örneğin bir mesajı yanlış kişiye gönderebilir veya gönderdiğiniz mesajı iptal etmek isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman bunun önüne geçmek için çok geç olur.

Kullanıcı geri bildirimlerini önemseyen pek çok uygulama, kullanıcılara gönderdikleri mesajları geri çekme imkanını sunmaya başladı. Bu özelliğin uğradığı son uygulama ise Facebook Messenger oldu. Messenger için yapılan yeni güncelleme ile birlikte uygulamaya mesaj kaldırma özelliği eklendi. Artık gönderdiğiniz mesajları on dakika içerisinde kaldırma seçeneğine sahip olacaksınız.

Masaüstü sürümde bunu yapmak için mesajın yanında bulunan üç nokta simgesine tıklayıp kaldır demeniz, mobil sürümde bunu yapmak için mesaja basılı tutup kaldır demeniz gerekiyor. Bu adımdan sonra 'Herkes İçin Kaldır' seçeneğine tıklayarak karşıdaki kişinin mesaja erişimini kaldırabilirsiniz.

Aşama aşama yayınlanan özellik şu an için Messenger uygulamasında ve masaüstü sürümlerde kullanılabiliyor. Bununla birlikte Messenger Lite için bu özelliğin şu anda kullanılamadığı biliniyor.